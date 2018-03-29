Останки погибших при пожаре в «Зимней вишне» привезут в Москву на экспертизу

В российскую столицу доставят останки жертв пожара в кемеровском
торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», чтобы провести генетическую экспертизу.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании у президента сообщила, что уже опознаны 27 из 64 погибших, тела троих из них доставлены в Томск, одного — в Красноярск. Чтобы идентифицировать остальных, необходима генетическая экспертиза, которая займет минимум 21 день.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «Остальные тела не могут быть опознаны визуально, предстоит очень серьезная молекулярно-генетическая экспертиза. Ее будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы».
Владимир Путин на встрече с главой СКР Александром Бастрыкиным заявил, что выводы расследования должны быть сделаны, невзирая на должности фигурантов. Президент отметил, что в деле о пожаре сейчас слишком много «почему»: почему не работала сигнализация, почему оказались заперты аварийные выходы, почему при строительстве использовались горючие материалы.
По словам Бастрыкина, основных версий две: неисправность электропроводки и поджог. На второй версии настаивают все пятеро арестованных по делу. Экспертизы займут 4–5 месяцев.
Тем временем Басманный суд заочно арестовал пранкера, распространявшего слухи о сотнях жертв пожара. Накануне стало известно, что гражданин Украины намеренно дезинформировал жителей Кемерова и пользователей соцсетей, чтобы вызвать панику в городе и дестабилизировать ситуацию. Следователи уточнили, что скоро злоумышленника объявят в международный розыск.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «Остальные тела не могут быть опознаны визуально, предстоит очень серьезная молекулярно-генетическая экспертиза. Ее будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы».
Владимир Путин на встрече с главой СКР Александром Бастрыкиным заявил, что выводы расследования должны быть сделаны, невзирая на должности фигурантов. Президент отметил, что в деле о пожаре сейчас слишком много «почему»: почему не работала сигнализация, почему оказались заперты аварийные выходы, почему при строительстве использовались горючие материалы.
По словам Бастрыкина, основных версий две: неисправность электропроводки и поджог. На второй версии настаивают все пятеро арестованных по делу. Экспертизы займут 4–5 месяцев.
Тем временем Басманный суд заочно арестовал пранкера, распространявшего слухи о сотнях жертв пожара. Накануне стало известно, что гражданин Украины намеренно дезинформировал жителей Кемерова и пользователей соцсетей, чтобы вызвать панику в городе и дестабилизировать ситуацию. Следователи уточнили, что скоро злоумышленника объявят в международный розыск.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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