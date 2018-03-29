Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  
    Останки погибших при пожаре в «Зимней вишне» привезут в Москву на экспертизу. Кемерово, Москва, пожары, похороны. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОстанки погибших при пожаре в «Зимней вишне» привезут в Москву на экспертизу

    Останки погибших при пожаре в «Зимней вишне» привезут в Москву на экспертизу

    комментировать
    Останки погибших при пожаре в «Зимней вишне» привезут в Москву на экспертизу

    Останки погибших при пожаре в «Зимней вишне» привезут в Москву на экспертизу

    Останки погибших при пожаре в «Зимней вишне» привезут в Москву на экспертизу

      В российскую столицу доставят останки жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», чтобы провести генетическую экспертизу.

      Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании у президента сообщила, что уже опознаны 27 из 64 погибших, тела троих из них доставлены в Томск, одного — в Красноярск. Чтобы идентифицировать остальных, необходима генетическая экспертиза, которая займет минимум 21 день.

      Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «Остальные тела не могут быть опознаны визуально, предстоит очень серьезная молекулярно-генетическая экспертиза. Ее будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы».

      Владимир Путин на встрече с главой СКР Александром Бастрыкиным заявил, что выводы расследования должны быть сделаны, невзирая на должности фигурантов. Президент отметил, что в деле о пожаре сейчас слишком много «почему»: почему не работала сигнализация, почему оказались заперты аварийные выходы, почему при строительстве использовались горючие материалы.

      По словам Бастрыкина, основных версий две: неисправность электропроводки и поджог. На второй версии настаивают все пятеро арестованных по делу. Экспертизы займут 4–5 месяцев.

      Тем временем Басманный суд заочно арестовал пранкера, распространявшего слухи о сотнях жертв пожара. Накануне стало известно, что гражданин Украины намеренно дезинформировал жителей Кемерова и пользователей соцсетей, чтобы вызвать панику в городе и дестабилизировать ситуацию. Следователи уточнили, что скоро злоумышленника объявят в международный розыск.

      Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

      Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


      По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.

      Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.

      Новости по теме

      Пожар в ТЦ в Кемерове

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru