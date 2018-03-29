СМИ: Япония предложила Северной Корее провести встречу на высшем уровне

Встреча лидеров Японии и Северной Кореи может состояться в июне этого года.
Газета «Асахи» сообщает о том, что Япония через Ассоциацию северокорейских граждан Японии направила Пхеньяну предложение о проведении двухстороннего саммита лидеров.
Как пишет издание, этот вопрос обсуждался на одном из недавних заседаний Трудовой партии Кореи, председателем которой является Ким Чен Ын. В случае проведения, встреча на высшем уровне между Японией и КНДР станет первой с декабря 2011 года. Предполагается, что встреча могла бы состояться в июне 2018 года.
Напомним, лидер КНДР совершил первую зарубежную поездку. Власти Японии заявили, что потребуют объяснений от Китая в связи с тайным визитом Ким Чен Ына. Известно, что в Китае Ким Чен Ын и Си Цзиньпин провели переговоры, обсудив ситуацию на Корейском полуострове. Ким Чен Ын также заявил о своей открытости к диалогу с США и Южной Кореей, в том числе к личным встречам на высшем уровне. Комментируют поездку лидера Северной Кореи и в Белом доме.
Как пишет издание, этот вопрос обсуждался на одном из недавних заседаний Трудовой партии Кореи, председателем которой является Ким Чен Ын. В случае проведения, встреча на высшем уровне между Японией и КНДР станет первой с декабря 2011 года. Предполагается, что встреча могла бы состояться в июне 2018 года.
Напомним, лидер КНДР совершил первую зарубежную поездку. Власти Японии заявили, что потребуют объяснений от Китая в связи с тайным визитом Ким Чен Ына. Известно, что в Китае Ким Чен Ын и Си Цзиньпин провели переговоры, обсудив ситуацию на Корейском полуострове. Ким Чен Ын также заявил о своей открытости к диалогу с США и Южной Кореей, в том числе к личным встречам на высшем уровне. Комментируют поездку лидера Северной Кореи и в Белом доме.
Комментарии