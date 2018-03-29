Боевики напали на отель в Мали, есть погибшие

Неизвестные напали на гостиницу La Falaise в городе Бандиагара, в центральной части Мали. Два человека ранены, один нападавший был ликвидирован.
Как передает Associated Press, пять вооруженных мужчин подошли к отелю La Falaise в городе Бандиагара и открыли огонь. Ранения получили не менее трех человек. Один из них — солдат, охранявший вход в гостиницу, — позже скончался. Охране удалось ликвидировать одного из нападавших, остальные скрылись. Ведутся поиски преступников.
Местная пресса пишет, что в этом отеле часто останавливаются сотрудники ООН и различных гуманитарных организаций.
Напомним, осенью 2015 года группа вооруженных террористов ворвалась в отель Radisson в столице страны, взяв в заложники более 170 человек. Боевики хладнокровно расстреливали безоружных заложников. В результате этого теракта погибли 20 человек, в том числе шестеро граждан России.
Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок не стихает с 2012 года. Конфликт в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи в соседней Ливии. В октябре 2017 года правительство Мали продлило режим чрезвычайного положения в стране еще на год, принимая во внимание сохраняющуюся террористическую угрозу.
Местная пресса пишет, что в этом отеле часто останавливаются сотрудники ООН и различных гуманитарных организаций.
Напомним, осенью 2015 года группа вооруженных террористов ворвалась в отель Radisson в столице страны, взяв в заложники более 170 человек. Боевики хладнокровно расстреливали безоружных заложников. В результате этого теракта погибли 20 человек, в том числе шестеро граждан России.
Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок не стихает с 2012 года. Конфликт в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи в соседней Ливии. В октябре 2017 года правительство Мали продлило режим чрезвычайного положения в стране еще на год, принимая во внимание сохраняющуюся террористическую угрозу.
Комментарии