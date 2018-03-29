Дачный ответ <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Дачный ответ 0+
    •  
    Вспоминая артиста: на песнях Анофриева выросло несколько поколений. Москва, артисты, знаменитости, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВспоминая артиста: на песнях Анофриева выросло несколько поколений

    Вспоминая артиста: на песнях Анофриева выросло несколько поколений

    комментировать
    Вспоминая артиста: на песнях Анофриева выросло несколько поколений

    Вспоминая артиста: на песнях Анофриева выросло несколько поколений

    Вспоминая артиста: на песнях Анофриева выросло несколько поколений

      В среду, 28 марта, ушел из жизни человек, ставший символом детства для многих поколений. Умер замечательный артист Олег Анофриев.

      «Болезнь и возраст», — так сказали в семье о причинах смерти Олега Андреевича Анофриева. Ему было 87 лет.

      Анофриев — артист по призванию. С шестого класса он выступал на сцене драмкружка, с первого захода поступил в школу-студию МХАТ, несмотря на правую руку, искалеченную взрывом фашистской гранаты. Но его кинокарьера, несмотря на полсотни ролей, оказалась не столь заметной. Олег Анофриев — артист, которого зрители больше слышали, чем видели. Причем, слышали буквально с колыбели.

      Его песенный дар — это абсолютно уникальное явление. И детство нескольких поколений россиян было бы другим, если бы не мультфильмы, в которых Анофриев пел и говорил иногда за всех персонажей сразу. Как в легендарных «Бременских музыкантах», где он был и трубадуром, и почти всеми животными, и королем со своими охранниками, и даже атаманшей разбойников. Говорят, что Анофриев пытался спеть и за принцессу, но его вариант женского колоратурного сопрано не утвердил режиссер. И все равно, для многих становилось откровением, как можно суметь так озвучить абсолютно разных персонажей.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru