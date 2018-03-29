Вспоминая артиста: на песнях Анофриева выросло несколько поколений

В среду, 28 марта, ушел из жизни человек, ставший символом детства для многих поколений. Умер замечательный артист Олег Анофриев.
«Болезнь и возраст», — так сказали в семье о причинах смерти Олега Андреевича Анофриева. Ему было 87 лет.
Анофриев — артист по призванию. С шестого класса он выступал на сцене драмкружка, с первого захода поступил в школу-студию МХАТ, несмотря на правую руку, искалеченную взрывом фашистской гранаты. Но его кинокарьера, несмотря на полсотни ролей, оказалась не столь заметной. Олег Анофриев — артист, которого зрители больше слышали, чем видели. Причем, слышали буквально с колыбели.
Его песенный дар — это абсолютно уникальное явление. И детство нескольких поколений россиян было бы другим, если бы не мультфильмы, в которых Анофриев пел и говорил иногда за всех персонажей сразу. Как в легендарных «Бременских музыкантах», где он был и трубадуром, и почти всеми животными, и королем со своими охранниками, и даже атаманшей разбойников. Говорят, что Анофриев пытался спеть и за принцессу, но его вариант женского колоратурного сопрано не утвердил режиссер. И все равно, для многих становилось откровением, как можно суметь так озвучить абсолютно разных персонажей.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Анофриев — артист по призванию. С шестого класса он выступал на сцене драмкружка, с первого захода поступил в школу-студию МХАТ, несмотря на правую руку, искалеченную взрывом фашистской гранаты. Но его кинокарьера, несмотря на полсотни ролей, оказалась не столь заметной. Олег Анофриев — артист, которого зрители больше слышали, чем видели. Причем, слышали буквально с колыбели.
Его песенный дар — это абсолютно уникальное явление. И детство нескольких поколений россиян было бы другим, если бы не мультфильмы, в которых Анофриев пел и говорил иногда за всех персонажей сразу. Как в легендарных «Бременских музыкантах», где он был и трубадуром, и почти всеми животными, и королем со своими охранниками, и даже атаманшей разбойников. Говорят, что Анофриев пытался спеть и за принцессу, но его вариант женского колоратурного сопрано не утвердил режиссер. И все равно, для многих становилось откровением, как можно суметь так озвучить абсолютно разных персонажей.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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