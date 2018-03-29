«Виноваты русские»: британская традиция винить во всем Россию восходит к Энгельсу

Как британцы 150 лет назад уже обвиняли русских в терактах, а в итоге враг оказался буквально под носом?
История говорит о том, что Британия еще в давние времена, как только что-то случится, привыкла обвинять в этом Россию. Так что история со Скрипалем, если верить творческому наследию одного из основоположников марксизма, это какая-то английская традиция.
Сегодня обвинения со стороны Запада в адрес России уже превратились в интернет-мем: «во всем виноваты русские». А вот актуальная цитата: «Всем известно, что официальная Россия не отступает ни перед какими средствами, если только они ведут к цели… О том, что может сделать официальная Россия для устранения мешающих ей лиц при помощи яда, кинжала и т.п. достаточно примеров дает история Балканского полуострова за последние сто лет».
В приведенной цитате, конечно, смущают Балканы: нам ведь привычнее упоминание Сирии или Украины. Но ведь это написано 130 лет назад. Автор — Фридрих Энгельс, статья 1885 года в журнале The Observer. Неужели Энгельс предвидел отравление Скрипаля? Нет, соавтор коммунистического манифеста написал эти строки по другому поводу: серия взрывов потрясла Лондон. 13 терактов было совершено в британской столице с 1883 по 1885 год. Вот Энгельс и пишет в своей статье: «У меня нет оснований сомневаться в том, что лондонские взрывы — дело рук России…»
Статья получила широкий резонанс, ее перепечатывали по всей Европе. И местные власти охотно соглашались с автором, выступив против «террористической России» широким фронтом. Возможно, дошло бы до высылки дипломатов, но 1885 год — это же расцвет дедуктивного метода и лондонского сыска. Шерлок Холмс, конечно, был вымышленным персонажем, но реальный Скотленд-ярд тогда работал на совесть. В итоге сыщики нашли реальных заказчиков и исполнителей: это были ирландские сепаратисты.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Сегодня обвинения со стороны Запада в адрес России уже превратились в интернет-мем: «во всем виноваты русские». А вот актуальная цитата: «Всем известно, что официальная Россия не отступает ни перед какими средствами, если только они ведут к цели… О том, что может сделать официальная Россия для устранения мешающих ей лиц при помощи яда, кинжала и т.п. достаточно примеров дает история Балканского полуострова за последние сто лет».
В приведенной цитате, конечно, смущают Балканы: нам ведь привычнее упоминание Сирии или Украины. Но ведь это написано 130 лет назад. Автор — Фридрих Энгельс, статья 1885 года в журнале The Observer. Неужели Энгельс предвидел отравление Скрипаля? Нет, соавтор коммунистического манифеста написал эти строки по другому поводу: серия взрывов потрясла Лондон. 13 терактов было совершено в британской столице с 1883 по 1885 год. Вот Энгельс и пишет в своей статье: «У меня нет оснований сомневаться в том, что лондонские взрывы — дело рук России…»
Статья получила широкий резонанс, ее перепечатывали по всей Европе. И местные власти охотно соглашались с автором, выступив против «террористической России» широким фронтом. Возможно, дошло бы до высылки дипломатов, но 1885 год — это же расцвет дедуктивного метода и лондонского сыска. Шерлок Холмс, конечно, был вымышленным персонажем, но реальный Скотленд-ярд тогда работал на совесть. В итоге сыщики нашли реальных заказчиков и исполнителей: это были ирландские сепаратисты.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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