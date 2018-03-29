Полиция США задержала школьника из КНР, планировавшего расстрел одноклассников

В США полиция задержала обучавшегося в католической школе иностранца, рассказавшего однокласснику о своих планах устроить стрельбу.
В американском штате Пенсильвания полиция задержала 18-летнего школьника, приехавшего из Тайваня. Подростка подозревают в том, что он намеревался устроить стрельбу в школе. Как передает ABC News, задержан приехавший из КНР Ан Тсо Сун, обучавшийся в католической школе Bonner Prendergast по программе обмена.
По сведениям СМИ, школьник предложил своему однокласснику не приходить 1 мая на занятия, так как он «собирался перестрелять школу». Ученика задержали, предъявив ему обвинения в распространении террористических угроз. Задержанный объяснил полицейским свои слова обычной шуткой.
Полицейские провели обыск в доме подростка и изъяли арбалет, стрелы и несколько патронов. Также в полиции установили, что подозреваемый искал в Сети возможность приобрести автоматическое стрелковое оружие. Кроме того изъяты разгрузочный жилет, лыжная маска и стрелковые наушники.
Подросток остается под стражей, без права освобождения под залог. В ближайшее время школьнику предстоит пройти психиатрическое обследование.
По сведениям СМИ, школьник предложил своему однокласснику не приходить 1 мая на занятия, так как он «собирался перестрелять школу». Ученика задержали, предъявив ему обвинения в распространении террористических угроз. Задержанный объяснил полицейским свои слова обычной шуткой.
Полицейские провели обыск в доме подростка и изъяли арбалет, стрелы и несколько патронов. Также в полиции установили, что подозреваемый искал в Сети возможность приобрести автоматическое стрелковое оружие. Кроме того изъяты разгрузочный жилет, лыжная маска и стрелковые наушники.
Подросток остается под стражей, без права освобождения под залог. В ближайшее время школьнику предстоит пройти психиатрическое обследование.
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