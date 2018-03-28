«Осторожный оптимизм»: в Белом доме прокомментировали первый зарубежный визит Ким Чен Ына

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американская кампания по оказанию максимального давления на Северную Корю «успешно работает».
В Белом доме выразили мнение, что ситуация вокруг Корейского полуострова развивается в правильном направлении и в Вашингтоне надеются на скорейшую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Безусловно, мы будем относиться к этому с осторожным оптимизмом. Но мы считаем, что ситуация развивается в правильном направлении».
Об этом Сандерс заявила журналистам, попросившим ее прокомментировать положение на Корейском полуострове и визит Ким Чен Ына в Китай, а также консультации, которые провел в Белом доме посол КНР в США Цуй Тянькай.
Сара Сандерс: «Встреча с послом КНР была хорошим показателем того, что американская кампания по оказанию максимального давления на КНДР работает… Вы видели, как Ким Чен Ын впервые покинул свою страну и нанес зарубежный визит с того момента, как стал лидером Северной Кореи. Мы считаем это позитивным признаком того, что кампания по оказанию максимального давления на КНДР продолжает работать. И мы продолжим двигаться вперед в этом процессе с надеждой на встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына в будущем».
Сандерс также выразила надежду, что планируемая встреча лидеров США и Северной Кореи «пройдет надлежащим образом», цитирует ТАСС.
Напомним, накануне Ким Чен Ын и Си Цзиньпин провели переговоры в Китае. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове. В ходе встречи лидер КНДР также заявил о готовности к диалогу с США и Южной Кореей, в том числе к встречам на высшем уровне.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Безусловно, мы будем относиться к этому с осторожным оптимизмом. Но мы считаем, что ситуация развивается в правильном направлении».
Об этом Сандерс заявила журналистам, попросившим ее прокомментировать положение на Корейском полуострове и визит Ким Чен Ына в Китай, а также консультации, которые провел в Белом доме посол КНР в США Цуй Тянькай.
Сара Сандерс: «Встреча с послом КНР была хорошим показателем того, что американская кампания по оказанию максимального давления на КНДР работает… Вы видели, как Ким Чен Ын впервые покинул свою страну и нанес зарубежный визит с того момента, как стал лидером Северной Кореи. Мы считаем это позитивным признаком того, что кампания по оказанию максимального давления на КНДР продолжает работать. И мы продолжим двигаться вперед в этом процессе с надеждой на встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына в будущем».
Сандерс также выразила надежду, что планируемая встреча лидеров США и Северной Кореи «пройдет надлежащим образом», цитирует ТАСС.
Напомним, накануне Ким Чен Ын и Си Цзиньпин провели переговоры в Китае. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове. В ходе встречи лидер КНДР также заявил о готовности к диалогу с США и Южной Кореей, в том числе к встречам на высшем уровне.
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