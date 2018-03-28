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    «Осторожный оптимизм»: в Белом доме прокомментировали первый зарубежный визит Ким Чен Ына

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    «Осторожный оптимизм»: в Белом доме прокомментировали первый зарубежный визит Ким Чен Ына

    «Осторожный оптимизм»: в Белом доме прокомментировали первый зарубежный визит Ким Чен Ына

    «Осторожный оптимизм»: в Белом доме прокомментировали первый зарубежный визит Ким Чен Ына
  • Фото: Reuters © 2018

    • Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американская кампания по оказанию максимального давления на Северную Корю «успешно работает».

    В Белом доме выразили мнение, что ситуация вокруг Корейского полуострова развивается в правильном направлении и в Вашингтоне надеются на скорейшую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

    Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Безусловно, мы будем относиться к этому с осторожным оптимизмом. Но мы считаем, что ситуация развивается в правильном направлении».

    Об этом Сандерс заявила журналистам, попросившим ее прокомментировать положение на Корейском полуострове и визит Ким Чен Ына в Китай, а также консультации, которые провел в Белом доме посол КНР в США Цуй Тянькай.

    Сара Сандерс: «Встреча с послом КНР была хорошим показателем того, что американская кампания по оказанию максимального давления на КНДР работает… Вы видели, как Ким Чен Ын впервые покинул свою страну и нанес зарубежный визит с того момента, как стал лидером Северной Кореи. Мы считаем это позитивным признаком того, что кампания по оказанию максимального давления на КНДР продолжает работать. И мы продолжим двигаться вперед в этом процессе с надеждой на встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына в будущем».

    Сандерс также выразила надежду, что планируемая встреча лидеров США и Северной Кореи «пройдет надлежащим образом», цитирует ТАСС.

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    Ким Чен Ын провел переговоры с Си Цзиньпином в Китае
    Напомним, накануне Ким Чен Ын и Си Цзиньпин провели переговоры в Китае. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове. В ходе встречи лидер КНДР также заявил о готовности к диалогу с США и Южной Кореей, в том числе к встречам на высшем уровне.

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