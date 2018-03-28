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    Минобороны РФ: почти 130 тысяч человек покинули Восточную Гуту

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    • Фото: Reuters © 2018, Omar Sanadiki
    Минобороны РФ: почти 130 тысяч человек покинули Восточную Гуту

    Минобороны РФ: почти 130 тысяч человек покинули Восточную Гуту

    Минобороны РФ: почти 130 тысяч человек покинули Восточную Гуту
  • Фото: Reuters © 2018, Omar Sanadiki

    • В Восточной Гуте вступила в силу 30-я гуманитарная пауза. За время действия «режима тишины» выведено почти 130 тысяч человек.

    В ежедневном бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ, говорится, что, гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается, и по инициативе российской стороны введена в действие тридцатая гуманитарная пауза.

    Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майор: «За время действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 129852 человека».

    Евтушенко также сообщил о ходе вывода боевиков из Восточной Гуты.

    Юрий Евтушенко: «По гуманитарному коридору Эрбин пятый день продолжается вывод боевиков группировки „Фейлак ар-Рахман“ и членов их семей. Вчера через этот гуманитарный коридор вышло 6432 человека»

    Российские военные продолжают оказание гуманитарной помощи. В Латакии студентам университета выдали подарочные наборы и учебные пособия. Жителям населенного пункта Абу-Гатте провинции Алеппо и населенного пункта Хама раздали 2 тонны хлеба, одеял и других предметов первой необходимости. В населенный пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставили питьевую воду.

    Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 83 сирийцам, включая 39 детей.

    смотретьУ покидающих Восточную Гуту боевиков изымают пояса смертников
    У покидающих Восточную Гуту боевиков изымают пояса смертников
    Ранее в Минобороны сообщили, что при досмотре у покидающих Восточную Гуту боевиков нередко изымают взрывчатку.

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