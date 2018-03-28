Минобороны РФ: почти 130 тысяч человек покинули Восточную Гуту

В Восточной Гуте вступила в силу
30-я гуманитарная пауза. За время действия «режима тишины» выведено почти 130 тысяч человек.
В ежедневном бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ, говорится, что, гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается, и по инициативе российской стороны введена в действие тридцатая гуманитарная пауза.
Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майор: «За время действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 129852 человека».
Евтушенко также сообщил о ходе вывода боевиков из Восточной Гуты.
Юрий Евтушенко: «По гуманитарному коридору Эрбин пятый день продолжается вывод боевиков группировки „Фейлак ар-Рахман“ и членов их семей. Вчера через этот гуманитарный коридор вышло 6432 человека»
Российские военные продолжают оказание гуманитарной помощи. В Латакии студентам университета выдали подарочные наборы и учебные пособия. Жителям населенного пункта Абу-Гатте провинции Алеппо и населенного пункта Хама раздали 2 тонны хлеба, одеял и других предметов первой необходимости. В населенный пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставили питьевую воду.
Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 83 сирийцам, включая 39 детей.
Ранее в Минобороны сообщили, что при досмотре у покидающих Восточную Гуту боевиков нередко изымают взрывчатку.
Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майор: «За время действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 129852 человека».
Евтушенко также сообщил о ходе вывода боевиков из Восточной Гуты.
Юрий Евтушенко: «По гуманитарному коридору Эрбин пятый день продолжается вывод боевиков группировки „Фейлак ар-Рахман“ и членов их семей. Вчера через этот гуманитарный коридор вышло 6432 человека»
Российские военные продолжают оказание гуманитарной помощи. В Латакии студентам университета выдали подарочные наборы и учебные пособия. Жителям населенного пункта Абу-Гатте провинции Алеппо и населенного пункта Хама раздали 2 тонны хлеба, одеял и других предметов первой необходимости. В населенный пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставили питьевую воду.
Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 83 сирийцам, включая 39 детей.
Ранее в Минобороны сообщили, что при досмотре у покидающих Восточную Гуту боевиков нередко изымают взрывчатку.
Комментарии