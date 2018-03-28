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    Великобритания проверит «золотые визы» богатых россиян

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    • Фото: bic-immigration.com
    Великобритания проверит «золотые визы» богатых россиян

    Великобритания проверит «золотые визы» богатых россиян

    Великобритания проверит «золотые визы» богатых россиян
  • Фото: bic-immigration.com

    • Британские власти решили изучить обстоятельства выдачи гражданам РФ так называемых золотых виз.

    Глава британского МВД Эмбер Радд во время заседания парламентского комитета объявила, что уже дала чиновникам своего ведомства соответствующие поручения.

    Как отмечает Bloomberg, всего с 2008 по 2015 годы «золотые визы», позволяющие получить постоянное место жительства (ПМЖ), были выданы 700 россиянам. Каждый из них должен был вложить в британскую экономику не менее 2 млн фунтов.

    Напомним, ранее британские власти предприняли ряд антироссийских шагов в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж, и его дочери Юлии, в котором Лондон бездоказательно обвинил Москву. Из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Кроме того, Лондон потребовал от своих союзников принять в отношении России аналогичные меры.

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    А уже 26 марта стало известно, что власти США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Также о высылке российских дипломатов объявили несколько стран ЕС, в том числе Франция, Германия и Польша.

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