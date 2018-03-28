Великобритания проверит «золотые визы» богатых россиян

Британские власти решили изучить обстоятельства выдачи гражданам РФ так называемых золотых виз.
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Глава британского МВД Эмбер Радд во время заседания парламентского комитета объявила, что уже дала чиновникам своего ведомства соответствующие поручения.
Как отмечает Bloomberg, всего с 2008 по 2015 годы «золотые визы», позволяющие получить постоянное место жительства (ПМЖ), были выданы 700 россиянам. Каждый из них должен был вложить в британскую экономику не менее 2 млн фунтов.
Напомним, ранее британские власти предприняли ряд антироссийских шагов в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж, и его дочери Юлии, в котором Лондон бездоказательно обвинил Москву. Из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Кроме того, Лондон потребовал от своих союзников принять в отношении России аналогичные меры.
А уже 26 марта стало известно, что власти США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Также о высылке российских дипломатов объявили несколько стран ЕС, в том числе Франция, Германия и Польша.
Как отмечает Bloomberg, всего с 2008 по 2015 годы «золотые визы», позволяющие получить постоянное место жительства (ПМЖ), были выданы 700 россиянам. Каждый из них должен был вложить в британскую экономику не менее 2 млн фунтов.
Напомним, ранее британские власти предприняли ряд антироссийских шагов в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж, и его дочери Юлии, в котором Лондон бездоказательно обвинил Москву. Из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. Кроме того, Лондон потребовал от своих союзников принять в отношении России аналогичные меры.
А уже 26 марта стало известно, что власти США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Также о высылке российских дипломатов объявили несколько стран ЕС, в том числе Франция, Германия и Польша.
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