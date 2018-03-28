В Артиллерийском музее Петербурга раскрывают миф о Горьком

В Военно-историческом музее открылась выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Максима Горького.

Центральное место на экспозиции заняла картина «Товарищи Ворошилов и Горький в тире». Автор, художник Василий Сварога черпал вдохновение из советской прессы. В одной из заметок, скорее всего, он и прочитал о визите писателя и наркома обороны в тир Центрального дома Красной Армии.



Этот визит он и запечатлел на полотне. Но сегодня эта встреча окутана множеством мифов. Например, о том, что Горький был более метким стрелком, чем Ворошилов. Ведь в том тире, согласно историческому анекдоту, писатель обыграл наркома обороны, выбив на два очка больше.



И тогда в шутку Горький предложил учредить значок «Горьковский стрелок» вместо «Ворошиловского». Было это на самом деле или нет, доподлинно неизвестно. Но картина, запечатлевшая героев в самый разгар стрельбы, осталась.



Во время подготовки к выставке сотрудники музея сделали неожиданное открытие. В запасниках обнаружили ранее неизвестный подлинный автограф Горького. Вернее, небольшую записку, в которой писатель просит за некоего юношу.