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    В Артиллерийском музее Петербурга раскрывают миф о Горьком. Санкт-Петербург, выставки и музеи, литература, писатели. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Артиллерийском музее Петербурга раскрывают миф о Горьком

    В Артиллерийском музее Петербурга раскрывают миф о Горьком

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    В Артиллерийском музее Петербурга раскрывают миф о Горьком

    В Артиллерийском музее Петербурга раскрывают миф о Горьком

    В Артиллерийском музее Петербурга раскрывают миф о Горьком

      В Военно-историческом музее открылась выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Максима Горького.

      Центральное место на экспозиции заняла картина «Товарищи Ворошилов и Горький в тире». Автор, художник Василий Сварога черпал вдохновение из советской прессы. В одной из заметок, скорее всего, он и прочитал о визите писателя и наркома обороны в тир Центрального дома Красной Армии.

      Этот визит он и запечатлел на полотне. Но сегодня эта встреча окутана множеством мифов. Например, о том, что Горький был более метким стрелком, чем Ворошилов. Ведь в том тире, согласно историческому анекдоту, писатель обыграл наркома обороны, выбив на два очка больше.

      И тогда в шутку Горький предложил учредить значок «Горьковский стрелок» вместо «Ворошиловского». Было это на самом деле или нет, доподлинно неизвестно. Но картина, запечатлевшая героев в самый разгар стрельбы, осталась.

      Во время подготовки к выставке сотрудники музея сделали неожиданное открытие. В запасниках обнаружили ранее неизвестный подлинный автограф Горького. Вернее, небольшую записку, в которой писатель просит за некоего юношу.

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