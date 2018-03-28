Ростовский ветеринар замучил более 170 собак

На ветеринара из Новочеркасска (Ростовская область) завели дело за мучительную гибель 173 собак.
По данным прокуратуры, специалист организации по содержанию безнадзорных животных вводил собакам курареподобное средство, которое запрещено использовать при эвтаназии. Применение такого способа повлекло мучительную гибель 173 собак.
Теперь ветеринару грозит срок по статье «Жестокое обращение с животным», сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Теперь ветеринару грозит срок по статье «Жестокое обращение с животным», сообщили в прокуратуре Ростовской области.
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