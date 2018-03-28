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    Дело о смертельном пожаре на петербургском скалодроме отправлено в суд. Санкт-Петербург, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДело о смертельном пожаре на петербургском скалодроме отправлено в суд

    Дело о смертельном пожаре на петербургском скалодроме отправлено в суд

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    Дело о смертельном пожаре на петербургском скалодроме отправлено в суд

    Дело о смертельном пожаре на петербургском скалодроме отправлено в суд

      Завершено расследование уголовного дела двух сварщиков, которых считают виновниками возгорания на территории крупнейшего скалодрома в Петербурге.

      Пожар площадью в тысячу квадратных метров в спортцентре на Литовской улице произошел в январе 2017 года. Здание сгорело практически дотла, в огне погибли два человека, еще один позже скончался в больнице.

      По версии следствия, возгорание спровоцировали именно работники, нарушившие правила противопожарной безопасности при использовании сварочного оборудования.

      Их обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью и смерти по неосторожности. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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