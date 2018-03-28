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    Американцу удалили «съевшую» почку опухоль, которую он принимал за пивной живот

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    • Фото: Lenox Hill Hospital / facebook.com
    Американцу удалили «съевшую» почку опухоль, которую он принимал за пивной живот

    Американцу удалили «съевшую» почку опухоль, которую он принимал за пивной живот

    Американцу удалили «съевшую» почку опухоль, которую он принимал за пивной живот
  • Фото: Lenox Hill Hospital / facebook.com

    • Жителю американского города Хобокен (штат Нью-Джерси) удалили 14-килограммовое злокачественное новообразование в животе, которое поглотило почку.

    Как пишет Daily Mail, несколько лет 63-летний Кевин Дэли считал, что имеет «пивной живот». Неладное американец заподозрил, когда сбросил 15 килограммов после операции на сердце, но размер живота остался прежним.

    Дэли сделал компьютерную томографию, которая показала, что большую часть брюшной полости Дэли занимает огромная липосаркома. Медики отмечают, что обычно подобные опухоли больные замечают на более ранних стадиях. Американец же «растил» липосаркому около 10 лет.

    Во время операции хирурги обнаружили, что опухоль поглотила почку. Ее удалили вместе со злокачественным образованием, вес которого составил 14 килограммов.

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