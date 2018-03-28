Сербия отказалась высылать российских дипломатов

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что его страна не собирается высылать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.
Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным Вучич подчеркнул, что Сербия «не будет участвовать в проведении каких бы то ни было мер против РФ». Не изменит позицию Белграда и то, что «почти все страны региона, в котором находится Сербия», решили выслать российских дипломатов, передает ТАСС.
Кроме того, Вучич выразил соболезнования в связи с пожаром в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщили в пресс-службе Кремля.
Напомним, британские власти выслали из страны 23 российских дипломата после отравления Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж, и его дочери Юлии, в котором Лондон бездоказательно обвинил Москву. При этом Великобритания потребовала от своих союзников принять в отношении России аналогичные меры. В ответ РФ объявила персонами нон грата 23 британских дипломата, отозвала разрешение на открытие консульства Великобритании в Петербурге и объявила о закрытии Британского совета.
А 26 марта американские власти объявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и закрытии генерального консульства РФ в Сиэтле. Кроме того, о высылке российских дипломатов объявили несколько стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша. Еще несколько стран отозвали своих послов в Москве для консультаций. НАТО же в связи с делом Скрипаля приняло решение сократить миссию РФ с 30 до 20 сотрудников.
Кроме того, Вучич выразил соболезнования в связи с пожаром в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщили в пресс-службе Кремля.
Напомним, британские власти выслали из страны 23 российских дипломата после отравления Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж, и его дочери Юлии, в котором Лондон бездоказательно обвинил Москву. При этом Великобритания потребовала от своих союзников принять в отношении России аналогичные меры. В ответ РФ объявила персонами нон грата 23 британских дипломата, отозвала разрешение на открытие консульства Великобритании в Петербурге и объявила о закрытии Британского совета.
А 26 марта американские власти объявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и закрытии генерального консульства РФ в Сиэтле. Кроме того, о высылке российских дипломатов объявили несколько стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша. Еще несколько стран отозвали своих послов в Москве для консультаций. НАТО же в связи с делом Скрипаля приняло решение сократить миссию РФ с 30 до 20 сотрудников.
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