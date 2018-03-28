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    Сербия отказалась высылать российских дипломатов

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    Сербия отказалась высылать российских дипломатов

    Сербия отказалась высылать российских дипломатов

    Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что его страна не собирается высылать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

    Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным Вучич подчеркнул, что Сербия «не будет участвовать в проведении каких бы то ни было мер против РФ». Не изменит позицию Белграда и то, что «почти все страны региона, в котором находится Сербия», решили выслать российских дипломатов, передает ТАСС.

    Кроме того, Вучич выразил соболезнования в связи с пожаром в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщили в пресс-службе Кремля.

    смотретьВысылка российских дипломатов расколола Европу на два лагеря
    Высылка российских дипломатов расколола Европу на два лагеря
    Напомним, британские власти выслали из страны 23 российских дипломата после отравления Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж, и его дочери Юлии, в котором Лондон бездоказательно обвинил Москву. При этом Великобритания потребовала от своих союзников принять в отношении России аналогичные меры. В ответ РФ объявила персонами нон грата 23 британских дипломата, отозвала разрешение на открытие консульства Великобритании в Петербурге и объявила о закрытии Британского совета.

    смотретьВысылка российских дипломатов расколола Европу на два лагеря
    Высылка российских дипломатов расколола Европу на два лагеря
    А 26 марта американские власти объявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и закрытии генерального консульства РФ в Сиэтле. Кроме того, о высылке российских дипломатов объявили несколько стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша. Еще несколько стран отозвали своих послов в Москве для консультаций. НАТО же в связи с делом Скрипаля приняло решение сократить миссию РФ с 30 до 20 сотрудников.

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