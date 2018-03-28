Народный краудфандинг может стать заменой банковским кредитам в России

Народное финансирование может стать в России альтернативой банковским кредитам. Только за прошлый год рынок краудфандинга — это когда предприниматели собирают деньги на свои проекты за счет добровольных взносов — вырос почти вдвое.
Об этом «Известиям» рассказали в Центробанке. Сейчас в нашей стране более 30 подобных площадок. Такие инвестиции хотя и считаются высоко-рискованным, зато они дают повышенную доходность. Если проект «выстрелит»- то до 30%.
Вместе с тем банки ужесточают требования к заемщикам и неохотно выдают деньги на стартапы из-за большой вероятности невозврата. Отсюда и бурный рост краудфандинга. Однако в ЦБ считают, что этот рынок нуждается в регулировании и готовят ряд законопроектов.
Вместе с тем банки ужесточают требования к заемщикам и неохотно выдают деньги на стартапы из-за большой вероятности невозврата. Отсюда и бурный рост краудфандинга. Однако в ЦБ считают, что этот рынок нуждается в регулировании и готовят ряд законопроектов.
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