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    Народный краудфандинг может стать заменой банковским кредитам в России. банки, кредиты, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНародный краудфандинг может стать заменой банковским кредитам в России

    Народный краудфандинг может стать заменой банковским кредитам в России

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    Народный краудфандинг может стать заменой банковским кредитам в России

    Народный краудфандинг может стать заменой банковским кредитам в России

      Народное финансирование может стать в России альтернативой банковским кредитам. Только за прошлый год рынок краудфандинга — это когда предприниматели собирают деньги на свои проекты за счет добровольных взносов — вырос почти вдвое.

      Об этом «Известиям» рассказали в Центробанке. Сейчас в нашей стране более 30 подобных площадок. Такие инвестиции хотя и считаются высоко-рискованным, зато они дают повышенную доходность. Если проект «выстрелит»- то до 30%.

      Вместе с тем банки ужесточают требования к заемщикам и неохотно выдают деньги на стартапы из-за большой вероятности невозврата. Отсюда и бурный рост краудфандинга. Однако в ЦБ считают, что этот рынок нуждается в регулировании и готовят ряд законопроектов.

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