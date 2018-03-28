Продавцы обувного магазина говорят, что спасли полсотни посетителей ТЦ «Зимняя вишня»

Выясняются новые подробности, которые помогают воссоздать картину страшных событий в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В суде прозвучали показания фигурантов дела о пожаре, после предъявления официальных обвинений всех пятерых отправили под арест. На сегодняшний день по делу проходят 49 потерпевших, их показания приобщены к расследованию. Свидетельствами о трагедии делятся очевидцы: посетители кинотеатра, спасатели, сотрудники торгового центра.
Бывшие сотрудники «Зимней вишни» рассказывают: это был торговый центр — лабиринт, и заплутать здесь было проще простого. Особенно когда все в дыму. Бывшая продавец детского магазина Светлана Лаврова, которая сейчас в декретном отпуске, вспоминает: запасные выходы здесь всегда были на замке.
Тем, кто должен был обеспечивать безопасность посетителей, суд сегодня отправил под арест на два месяца. При этом никто из задержанных вину не признал. Так, генеральный директор торгового центра Надежда Судденок уверяет: она была ни за что ни в ответе. Охранник Торгового центра Сергей Антюшин, которого обвиняют в том, что отключил пожарную сигнализацию, заявил, она не работала еще за несколько дней до трагедии, о чем он неоднократно докладывал руководству.
В итоге выводить людей из горящего здания пришлось работникам торговых отделов. Так, сотрудники обувного магазина Хуршед и Фарзон утверждают: они вывели с полсотни посетителей. Устроившись на работу за пару недель до этого, меньше всего ожидали такой развязки. По их словам, две недели назад, когда открылся их магазин, то во всем торговом центре была проведена учебная эвакуация и сигнализация была исправна, однако в момент трагедии она не сработала.
По предварительной версии следствия, уже появившейся в Интернете, загорелось в игровой комнате — в детском сухом бассейне. Дальше огонь перекинулся на сетку, свисающую с потолка и мягкий пол из горючих материалов, а затем стремительно распространился на другие помещения. Следствие продолжается, и окончательные выводы, говорят специалисты, делать пока рано.
Сегодня же появилась информация о первых отставках в правительстве области. Должностей лишились вице-губернатор и начальник управления внутренний политики. Официально причины не называются, но в том, что это связано именно с пожаром в «Зимней вишне» здесь в Кемерове мало кто сомневается.
Тем, кто должен был обеспечивать безопасность посетителей, суд сегодня отправил под арест на два месяца. При этом никто из задержанных вину не признал. Так, генеральный директор торгового центра Надежда Судденок уверяет: она была ни за что ни в ответе. Охранник Торгового центра Сергей Антюшин, которого обвиняют в том, что отключил пожарную сигнализацию, заявил, она не работала еще за несколько дней до трагедии, о чем он неоднократно докладывал руководству.
В итоге выводить людей из горящего здания пришлось работникам торговых отделов. Так, сотрудники обувного магазина Хуршед и Фарзон утверждают: они вывели с полсотни посетителей. Устроившись на работу за пару недель до этого, меньше всего ожидали такой развязки. По их словам, две недели назад, когда открылся их магазин, то во всем торговом центре была проведена учебная эвакуация и сигнализация была исправна, однако в момент трагедии она не сработала.
По предварительной версии следствия, уже появившейся в Интернете, загорелось в игровой комнате — в детском сухом бассейне. Дальше огонь перекинулся на сетку, свисающую с потолка и мягкий пол из горючих материалов, а затем стремительно распространился на другие помещения. Следствие продолжается, и окончательные выводы, говорят специалисты, делать пока рано.
Сегодня же появилась информация о первых отставках в правительстве области. Должностей лишились вице-губернатор и начальник управления внутренний политики. Официально причины не называются, но в том, что это связано именно с пожаром в «Зимней вишне» здесь в Кемерове мало кто сомневается.
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