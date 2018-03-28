Солисты Мариинского театра исполнят «Реквием» Верди в память о трагедии в Кемерове

Сегодня вечером в Мариинском театре прозвучит одно из самых возвышенных и красивых произведений в память о погибших в столице Кузбасса.

«Реквием» Джузеппе Верди исполнят симфонический оркестр, хор и солисты: Татьяна Сержан, Ольга Бородина, Станислав Трофимов и приглашенный солист Грузинского театра оперы и балета Отар Джорджикия.



За дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев. Во главе с художественным руководителем коллектив Мариинского театра выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.



«Реквием» Верди считают самым театральным воплощением традиционной церковной заупокойной службы. Произведение написано композитором на канонический латинский текст. Кроме того, день траура потребовал изменения в программе. В концерте также прозвучит партита для скрипки Иоганна Себастьяна Баха.