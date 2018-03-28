ФСБ забрала на допрос девятерых прихожан сайентологической церкви Петербурга

В сайентологической церкви Петербурга прошли обыски ФСБ по делу об экстремизме и незаконной предпринимательской деятельности.

Последователям Рона Хаббарда придется в очередной раз исповедоваться в своих грехах перед законом. Сегодня в сайентологическую церковь Петербурга нагрянули сотрудники ФСБ. При силовой поддержке спецназа они остановили проводившиеся в организации занятия, семинары и тренинги. Девятерых прихожан увезли на допрос.



Очередные шаги на пути к совершенству, карьере и успеху, которые проповедуют сайентологи, пришлось отложить нескольким десяткам человек. В это время в помещениях начали проводить обыск в рамках расследования уголовного дела об организации экстремистского сообщества, которое ранее уже приводило сотрудников госбезопасности в здание на улице Бабушкина.



Ранее сотрудники ФСБ обыскивали штаб-квартиру сайентологической церкви Петербурга в середине 2017 года. Тогда были задержаны, а затем взяты под стражу пять руководителей религиозной группы. В том числе и один из учредителей организации, которая начала работать в городе в первой половине 90-х.