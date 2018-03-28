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    ФСБ забрала на допрос девятерых прихожан сайентологической церкви Петербурга. Санкт-Петербург, ФСБ, обыски, секты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФСБ забрала на допрос девятерых прихожан сайентологической церкви Петербурга

    ФСБ забрала на допрос девятерых прихожан сайентологической церкви Петербурга

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    ФСБ забрала на допрос девятерых прихожан сайентологической церкви Петербурга

    ФСБ забрала на допрос девятерых прихожан сайентологической церкви Петербурга

      В сайентологической церкви Петербурга прошли обыски ФСБ по делу об экстремизме и незаконной предпринимательской деятельности.

      Последователям Рона Хаббарда придется в очередной раз исповедоваться в своих грехах перед законом. Сегодня в сайентологическую церковь Петербурга нагрянули сотрудники ФСБ. При силовой поддержке спецназа они остановили проводившиеся в организации занятия, семинары и тренинги. Девятерых прихожан увезли на допрос.

      Очередные шаги на пути к совершенству, карьере и успеху, которые проповедуют сайентологи, пришлось отложить нескольким десяткам человек. В это время в помещениях начали проводить обыск в рамках расследования уголовного дела об организации экстремистского сообщества, которое ранее уже приводило сотрудников госбезопасности в здание на улице Бабушкина.

      Ранее сотрудники ФСБ обыскивали штаб-квартиру сайентологической церкви Петербурга в середине 2017 года. Тогда были задержаны, а затем взяты под стражу пять руководителей религиозной группы. В том числе и один из учредителей организации, которая начала работать в городе в первой половине 90-х.

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