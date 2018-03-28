Петербургские депутаты заставят устраивать пожарные проверки для малого бизнеса

Заседание Законодательного собрания Северной столицы прямо или косвенно было посвящено трагическим событиям в Кемерове.
Сегодня заседание Законодательного собрания Петербурга началось с минуты молчания. Тема кемеровской трагедии так или иначе звучала и во время рассмотрения вопросов повестки дня, и за рамками официального обсуждения.
Председатель городского парламента Вячеслав Макаров даже вынужден был подыскивать деликатные формулировки, когда его попросили оценить действия губернатора Тулеева. Руководителя Кузбасса сейчас многие критикуют за то, что он извинился перед президентом, а не людьми, и не вышел к митингующим на площади.
Спикер Макаров заявил, что не хочет комментировать поступки попавшего в сложную ситуацию Амана Тулеева. Однако подчеркнул: любой руководитель должен быть в гуще народа и разделять его боль.
Что касается петербургской реакции на произошедшее, то в ЗакСе намерены сделать всё возможное, чтобы отменить индульгенции от пожарных проверок для любых собственников и пользователей общественных помещений.
Кстати, петербургские депутаты еще на один шаг продвинулись с инициативой по профилактике других ЧС, которые недавно произошли и в городе, и в нескольких регионах. Во втором чтении они приняли предложение об изменении техрегламента о безопасности жилых домов.
Парламентарии предлагают обязать строителей новых зданий оборудовать все газифицированные помещения специальными анализаторами, которые будут автоматически сигнализировать об утечках и отключать подачу топлива. В старых домах систему устанавливать будут во время капремонта.
Председатель городского парламента Вячеслав Макаров даже вынужден был подыскивать деликатные формулировки, когда его попросили оценить действия губернатора Тулеева. Руководителя Кузбасса сейчас многие критикуют за то, что он извинился перед президентом, а не людьми, и не вышел к митингующим на площади.
Спикер Макаров заявил, что не хочет комментировать поступки попавшего в сложную ситуацию Амана Тулеева. Однако подчеркнул: любой руководитель должен быть в гуще народа и разделять его боль.
Что касается петербургской реакции на произошедшее, то в ЗакСе намерены сделать всё возможное, чтобы отменить индульгенции от пожарных проверок для любых собственников и пользователей общественных помещений.
Кстати, петербургские депутаты еще на один шаг продвинулись с инициативой по профилактике других ЧС, которые недавно произошли и в городе, и в нескольких регионах. Во втором чтении они приняли предложение об изменении техрегламента о безопасности жилых домов.
Парламентарии предлагают обязать строителей новых зданий оборудовать все газифицированные помещения специальными анализаторами, которые будут автоматически сигнализировать об утечках и отключать подачу топлива. В старых домах систему устанавливать будут во время капремонта.
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