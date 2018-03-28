НАСА: российского космонавта отправят к МКС на корабле Илона Маска

Российский космонавт будет включен в экипаж пилотируемой версии американского космического корабля Dragon компании SpaceX, который отправится к Международной космической станции (МКС) в 2019 году.
Согласно опубликованному сегодня докладу НАСА, в ноябре 2019 года к МКС планируют запустить пилотируемую версию космического корабля Dragon с четырьмя членами экипажа. Три места займут члены американского сегмента станции, а еще одно зарезервировано для российского члена экипажа.
Сейчас экипажи на МКС доставляют только российские космические корабли «Союз». С запуском пилотируемой версии корабля Dragon численность экипажа МКС вырастет с нынешних шести до семи космонавтов.
А первый полет пилотируемого корабля Dragon, известного также как Crew Dragon, должен состояться в апреле 2019 года. На нем к МКС отправятся два американских астронавта.
Источник в российской ракетно-космической отрасли пояснил РИА Новости, что названные НАСА сроки — утвержденные и пока не пересмотренные. Однако, по его мнению, в действительности полет пилотируемого корабля Dragon состоится не ранее 2020 года.
Источник в ракетно-космической отрасли: «Американская сторона рассчитывает, что одно из мест займет российский космонавт. Однако, поскольку американские корабли не прошли российскую сертификацию для пилотируемых запусков, Роскосмос не намерен рисковать жизнью российского космонавта».
Другой источник агентства пояснил, что американская сторона не допускает российских представителей к конструкторской документации частных космических кораблей и не приглашает российских инженеров и космонавтов для ознакомления и тренировок на кораблях Crew Dragon, Orion и Starliner.
Сейчас экипажи на МКС доставляют только российские космические корабли «Союз». С запуском пилотируемой версии корабля Dragon численность экипажа МКС вырастет с нынешних шести до семи космонавтов.
А первый полет пилотируемого корабля Dragon, известного также как Crew Dragon, должен состояться в апреле 2019 года. На нем к МКС отправятся два американских астронавта.
Источник в российской ракетно-космической отрасли пояснил РИА Новости, что названные НАСА сроки — утвержденные и пока не пересмотренные. Однако, по его мнению, в действительности полет пилотируемого корабля Dragon состоится не ранее 2020 года.
Источник в ракетно-космической отрасли: «Американская сторона рассчитывает, что одно из мест займет российский космонавт. Однако, поскольку американские корабли не прошли российскую сертификацию для пилотируемых запусков, Роскосмос не намерен рисковать жизнью российского космонавта».
Другой источник агентства пояснил, что американская сторона не допускает российских представителей к конструкторской документации частных космических кораблей и не приглашает российских инженеров и космонавтов для ознакомления и тренировок на кораблях Crew Dragon, Orion и Starliner.
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