В Ленобласти девочки чудом уцелели в ДТП на зебре

Утром по дороге в детский сад в Волхове на двух девочек на пешеходном переходе наехала иномарка, а под Рощино легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом.

В Волховском районе сегодня пострадали двое детей. В 8:25 утра девочек 6 и 7 лет отец вел в детский сад. Вместе с остальными пешеходами они переходили дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. Правда, дети явно рвались бегом пересечь проезжую часть.



В этот момент на переход выехала иномарка, за рулем которой находилась женщина. Девочки буквально отлетели от капота автомобиля. Досталось и мужчине, но он устоял на ногах. Несовершеннолетние были доставлены в больницу, но после осмотра в удовлетворительном состоянии отпущены долечиваться домой.



А в автомобильной аварии на трассе «Скандинавия» пострадали восемь человек. ДТП произошло в начале шестого утра на 88-м километре под поселком Рощино. Как сообщает ГИБДД, Toyota под управлением 41-летней женщины выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом и еще двумя легковыми автомобилями.



Предполагаемая виновница аварии госпитализирована в тяжелом состоянии. В микроавтобусе пострадали шесть пассажиров и водитель.