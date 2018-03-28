Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
    •  
    В Ленобласти девочки чудом уцелели в ДТП на зебре. ДТП, Ленинградская область, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ленобласти девочки чудом уцелели в ДТП на зебре

    В Ленобласти девочки чудом уцелели в ДТП на зебре

    1 комментарий
    В Ленобласти девочки чудом уцелели в ДТП на зебре

    В Ленобласти девочки чудом уцелели в ДТП на зебре

    В Ленобласти девочки чудом уцелели в ДТП на зебре

      Утром по дороге в детский сад в Волхове на двух девочек на пешеходном переходе наехала иномарка, а под Рощино легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом.

      В Волховском районе сегодня пострадали двое детей. В 8:25 утра девочек 6 и 7 лет отец вел в детский сад. Вместе с остальными пешеходами они переходили дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. Правда, дети явно рвались бегом пересечь проезжую часть.

      В этот момент на переход выехала иномарка, за рулем которой находилась женщина. Девочки буквально отлетели от капота автомобиля. Досталось и мужчине, но он устоял на ногах. Несовершеннолетние были доставлены в больницу, но после осмотра в удовлетворительном состоянии отпущены долечиваться домой.

      А в автомобильной аварии на трассе «Скандинавия» пострадали восемь человек. ДТП произошло в начале шестого утра на 88-м километре под поселком Рощино. Как сообщает ГИБДД, Toyota под управлением 41-летней женщины выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом и еще двумя легковыми автомобилями.

      Предполагаемая виновница аварии госпитализирована в тяжелом состоянии. В микроавтобусе пострадали шесть пассажиров и водитель.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru