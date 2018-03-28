Корреспондент НТВ проверила проблемный ТЦ в центре Петербурга

Народные контролеры начали проверять на пожарную безопасность торговые комплексы российских городов. В Петербурге поступили жалобы на ТЦ на Сенной площади.

Трагедия в Кемерове спровоцировала настоящую волну гражданской бдительности. Тысячи людей по всей России начали собственные проверки. С хештегом #заперто во всех соцсетях люди выкладывают фотографии и видео запертых дверей в торговых центрах, общежитиях и вообще во всех публичных местах.



Еще одна инициатива появилась в мессенджере Telegram. Бот «Открой дверь» собирает адреса зданий с замурованными аварийными выходами. Система автоматически отправляет адреса в Генеральную прокуратуру.



Корреспондент НТВ Мария Сапожникова побывала в крупном торговом комплексе на Сенной площади в центре Петербурга, на который поступили жалобы в связи с нарушением техники безопасности. План эвакуации там увидеть сложно, эвакуационные двери закрыты на магнитные замки. Это сильно обеспокоило горожан.



Подробнее — в видеосюжете НТВ.