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    Корреспондент НТВ проверила проблемный ТЦ в центре Петербурга. Санкт-Петербург, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКорреспондент НТВ проверила проблемный ТЦ в центре Петербурга

    Корреспондент НТВ проверила проблемный ТЦ в центре Петербурга

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    Корреспондент НТВ проверила проблемный ТЦ в центре Петербурга

    Корреспондент НТВ проверила проблемный ТЦ в центре Петербурга

      Народные контролеры начали проверять на пожарную безопасность торговые комплексы российских городов. В Петербурге поступили жалобы на ТЦ на Сенной площади.

      Трагедия в Кемерове спровоцировала настоящую волну гражданской бдительности. Тысячи людей по всей России начали собственные проверки. С хештегом #заперто во всех соцсетях люди выкладывают фотографии и видео запертых дверей в торговых центрах, общежитиях и вообще во всех публичных местах.

      Еще одна инициатива появилась в мессенджере Telegram. Бот «Открой дверь» собирает адреса зданий с замурованными аварийными выходами. Система автоматически отправляет адреса в Генеральную прокуратуру.

      Корреспондент НТВ Мария Сапожникова побывала в крупном торговом комплексе на Сенной площади в центре Петербурга, на который поступили жалобы в связи с нарушением техники безопасности. План эвакуации там увидеть сложно, эвакуационные двери закрыты на магнитные замки. Это сильно обеспокоило горожан.

      Подробнее — в видеосюжете НТВ.

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