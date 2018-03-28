Генетическая экспертиза погибших в Кемерове займет не менее 21 дня

Опознание большинства погибших при пожаре в Кемерово потребует генетической экспертизы, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова
Глава Минздрава РФ доложила президенту РФ о мерах, предпринимаемых ее ведомством в рамках ликвидации трагедии в Кемерове. Генетеческую экспертизу останков будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы. По словам Вероники Скворцовой, срок этой процедуры был сокращен с 35 до 21 дня, «а быстрее трех недель может не получиться, так как предстоит серьезная работа».
Вероника Скворцова, глава Минздрава РФ: «Работы будут продолжаться круглосуточно, понадобится не менее 21 дня».
Скворцова сообщила, что по состоянию на среду «уверенно опознаны» 23 погибших в при пожаре в ТЦ в Кемерово, 22 человека уже похоронены.
Вероника Скворцова: «Работают судебные эксперты. На сегодняшний день уверенно опознано 23 погибших, 22 было сегодня похоронено, трое погибших сейчас эвакуируются в Томск, один — в Красноярск. Под вопросом опознание одного погибшего. Остальные не могут быть опознаны визуально, предстоит очень серьезная генетическая экспертиза».
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети. Среда объявлена в РФ днем траура.
Вероника Скворцова, глава Минздрава РФ: «Работы будут продолжаться круглосуточно, понадобится не менее 21 дня».
Скворцова сообщила, что по состоянию на среду «уверенно опознаны» 23 погибших в при пожаре в ТЦ в Кемерово, 22 человека уже похоронены.
Вероника Скворцова: «Работают судебные эксперты. На сегодняшний день уверенно опознано 23 погибших, 22 было сегодня похоронено, трое погибших сейчас эвакуируются в Томск, один — в Красноярск. Под вопросом опознание одного погибшего. Остальные не могут быть опознаны визуально, предстоит очень серьезная генетическая экспертиза».
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети. Среда объявлена в РФ днем траура.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
Комментарии