Генетическая экспертиза погибших в Кемерове займет не менее 21 дня

смотреть Билетерша спасла более 150 человек из кинозала горящего кемеровского ТЦ

Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово. Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.

Глава Минздрава РФ доложила президенту РФ о мерах, предпринимаемых ее ведомством в рамках ликвидации трагедии в Кемерове. Генетеческую экспертизу останков будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы. По словам Вероники Скворцовой, срок этой процедуры был сокращен с 35 до 21 дня, «а быстрее трех недель может не получиться, так как предстоит серьезная работа»., глава Минздрава РФ: «Работы будут продолжаться круглосуточно, понадобится не менее 21 дня».Скворцова сообщила, что по состоянию на среду «уверенно опознаны» 23 погибших в при пожаре в ТЦ в Кемерово, 22 человека уже похоронены.: «Работают судебные эксперты. На сегодняшний день уверенно опознано 23 погибших, 22 было сегодня похоронено, трое погибших сейчас эвакуируются в Томск, один — в Красноярск. Под вопросом опознание одного погибшего. Остальные не могут быть опознаны визуально, предстоит очень серьезная генетическая экспертиза».Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети. Среда объявлена в РФ днем траура.