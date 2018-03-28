Кириенко: в Кремле понимают, как распространялись провокации в Кемерове

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что из кемеровской трагедии предстоит сделать много выводов.
По словам Кириенко, произошедшее, с одной стороны, показало высокий уровень консолидации российского общества. По всей стране люди вышли на улицы, чтобы поддержать жителей Кузбасса, создавались стихийные мемориалы.
Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ: «Чужого горя нет. И были примеры героического поведения людей, которые на пожаре жертвовали жизнью, чтобы спасать других».
С другой стороны, отметил Кириенко, появились и те, кто попытался использовать трагедию для провокаций, передает «Интерфакс».
Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ: «Это, к сожалению, факт с которым нам придется жить, точно понимая сейчас уже всю отработанную для таких случаев технологию провокаций. Это же драматичная история. Мы точно понимаем, как это распространялось. Это уже не ошибка, это провокация. Мы понимаем опасность, мы понимаем, какой это удар для людей».
Отметим, что сегодня Владимир Путин потребовал не допустить попыток столкнуть людей и посеять панику в Кемерове. Президент обратил внимание, что различные вбросы распространялись через соцсети, в том числе из-за рубежа.
Ранее СКР возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера Никиты Кувикова, известного в Сети как Евгений Вольнов. После трагедии в Кемерове он принялся рассказывать о «сотнях погибших» и глумиться над жертвами. При этом пранкер заявил, что занимался провокациями для того, чтобы отомстить России, которая, по его мнению, «уничтожает украинских граждан».
Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. На данный момент известно, что трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Уже опознаны тела 27 погибших. Как сообщили в МЧС, без вести пропавших при пожаре нет.
Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ: «Чужого горя нет. И были примеры героического поведения людей, которые на пожаре жертвовали жизнью, чтобы спасать других».
С другой стороны, отметил Кириенко, появились и те, кто попытался использовать трагедию для провокаций, передает «Интерфакс».
Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ: «Это, к сожалению, факт с которым нам придется жить, точно понимая сейчас уже всю отработанную для таких случаев технологию провокаций. Это же драматичная история. Мы точно понимаем, как это распространялось. Это уже не ошибка, это провокация. Мы понимаем опасность, мы понимаем, какой это удар для людей».
Отметим, что сегодня Владимир Путин потребовал не допустить попыток столкнуть людей и посеять панику в Кемерове. Президент обратил внимание, что различные вбросы распространялись через соцсети, в том числе из-за рубежа.
Ранее СКР возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера Никиты Кувикова, известного в Сети как Евгений Вольнов. После трагедии в Кемерове он принялся рассказывать о «сотнях погибших» и глумиться над жертвами. При этом пранкер заявил, что занимался провокациями для того, чтобы отомстить России, которая, по его мнению, «уничтожает украинских граждан».
Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. На данный момент известно, что трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Уже опознаны тела 27 погибших. Как сообщили в МЧС, без вести пропавших при пожаре нет.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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