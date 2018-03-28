Маск намерен доставить астронавтов на МКС частным кораблем Dragon-2

Названа дата первого полета двух американских астронавтов к МКС на частном космическом корабле Crew Dragon, разработанным принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX. Из доклада НАСА следует, что старт назначен на апрель 2019 года.
Космический корабль Dragon-2, известный также как Crew Dragon, представляет собой частный многоразовый пилотируемый космический аппарат компании SpaceX. Он разработан по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development. Ожидается, что корабль будет выводить ракета-носитель Falcon 9.
Из того же доклада НАСА следует, что Соединенные Штаты собираются прекратить бюджетное финансирование Международной космической станции 2025 году, а не в 2024-м, как предполагалось ранее. Американский сегмент предполагается передать в эксплуатацию коммерческим партнерам.
Из теста доклада НАСА: «США планируют прекратить прямую финансовую поддержку МКС в 2025 году, после чего НАСА намерено полагаться на коммерческих партнеров для реализации исследовательских проектов».
Ранее сообщалось, что решения о судьбе МКС будут приняты к 2024 году, а после прекращения эксплуатации Международной космической станции по предложению РКК «Энергия» на ее базе может быть создана Российская орбитальная станция (РОС), состоящая из 3 модулей, передает РИА Новости.
Из того же доклада НАСА следует, что Соединенные Штаты собираются прекратить бюджетное финансирование Международной космической станции 2025 году, а не в 2024-м, как предполагалось ранее. Американский сегмент предполагается передать в эксплуатацию коммерческим партнерам.
Из теста доклада НАСА: «США планируют прекратить прямую финансовую поддержку МКС в 2025 году, после чего НАСА намерено полагаться на коммерческих партнеров для реализации исследовательских проектов».
Ранее сообщалось, что решения о судьбе МКС будут приняты к 2024 году, а после прекращения эксплуатации Международной космической станции по предложению РКК «Энергия» на ее базе может быть создана Российская орбитальная станция (РОС), состоящая из 3 модулей, передает РИА Новости.
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