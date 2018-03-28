Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
    •  

    МЧС призвало москвичей не выходить на улицу и закрывать окна

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    МЧС призвало москвичей не выходить на улицу и закрывать окна

    МЧС призвало москвичей не выходить на улицу и закрывать окна

    МЧС призвало москвичей не выходить на улицу и закрывать окна
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • Жителей столицы предупредили о метеоусловиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей.

    По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеоусловия продержатся в Москве с 18:00 28 марта до 10:00 29 марта.

    В связи с этим в столичном управлении МЧС рекомендовали жителям Москвы минимизировать время пребывания на открытом воздохе, а также закрывать окна и форточки и использовать системы очистки воздуха.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru