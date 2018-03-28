МЧС призвало москвичей не выходить на улицу и закрывать окна

Жителей столицы предупредили о метеоусловиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей.
По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеоусловия продержатся в Москве с 18:00 28 марта до 10:00 29 марта.
В связи с этим в столичном управлении МЧС рекомендовали жителям Москвы минимизировать время пребывания на открытом воздохе, а также закрывать окна и форточки и использовать системы очистки воздуха.
В связи с этим в столичном управлении МЧС рекомендовали жителям Москвы минимизировать время пребывания на открытом воздохе, а также закрывать окна и форточки и использовать системы очистки воздуха.
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