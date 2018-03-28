В Подмосковье лифт с пятью рабочими упал в шахту

В селе Развилка Ленинского района Московской области пятеро рабочих пострадали в результате ЧП.
Авария произошла сегодня в помещении завода. Грузовой лифт, в котором находились рабочие, упал в шахту.
В результате трое рабочих получили переломы ног. Еще у двоих установили ушибы и другие травмами, сообщили в подмосковном управлении СК.
По данному факту организована проверка. На место выехала следственная группа.
В результате трое рабочих получили переломы ног. Еще у двоих установили ушибы и другие травмами, сообщили в подмосковном управлении СК.
По данному факту организована проверка. На место выехала следственная группа.
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