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    Медведев назвал безрезультатными попытки реформирования зарубежных торгпредств. Медведев, Минэкономразвития РФ, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев назвал безрезультатными попытки реформирования зарубежных торгпредств

    Медведев назвал безрезультатными попытки реформирования зарубежных торгпредств

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    Медведев назвал безрезультатными попытки реформирования зарубежных торгпредств

    Медведев назвал безрезультатными попытки реформирования зарубежных торгпредств

      Многолетние попытки реформировать систему торговых представительств России за рубежом не дали результата. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минэкономразвития.

      По словам премьера, такая реформа нужна для продвижения несырьевого экспорта.

      Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Для этого нам нужна совершенно другая система торгпредств, если, конечно, вообще эту систему есть резон сохранять в том виде, в котором она существовала, потому что на сей счет идут бесконечные дискуссии».

      В свою очередь, первый вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что для многих руководство торгпредставительствами «является синекурой». По его словам, торговые представительства должны помогать в решении задач по увеличению несырьевого экспорта до $250 млрд в год, с чем они пока не справляются.

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