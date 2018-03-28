Медведев назвал безрезультатными попытки реформирования зарубежных торгпредств

Многолетние попытки реформировать систему торговых представительств России за рубежом не дали результата. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минэкономразвития.

По словам премьера, такая реформа нужна для продвижения несырьевого экспорта.



Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Для этого нам нужна совершенно другая система торгпредств, если, конечно, вообще эту систему есть резон сохранять в том виде, в котором она существовала, потому что на сей счет идут бесконечные дискуссии».



В свою очередь, первый вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что для многих руководство торгпредставительствами «является синекурой». По его словам, торговые представительства должны помогать в решении задач по увеличению несырьевого экспорта до $250 млрд в год, с чем они пока не справляются.