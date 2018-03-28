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    Мальта и Люксембург отзывают послов из России

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    Мальта и Люксембург отзывают послов из России

    Мальта и Люксембург отзывают послов из России

    Еще три европейских страны приняли решение отозвать послов в Москве из-за дела завербованного британцами экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

    Сегодня об отзыве посла для проведения политических консультаций объявила Мальта.

    Такой же шаг предприняли власти Словакии. При этом в МИД страны не исключили, что вышлют российских дипломатов.

    Кроме того, отозвать своего посла в Москве для консультаций решил Люксембург, сообщает ТАСС. А власти Черногории высылали одного российского дипломата и отозвали свое согласие на деятельность в стране почетного консула РФ.

    смотретьВысылка российских дипломатов расколола Европу на два лагеря
    Высылка российских дипломатов расколола Европу на два лагеря
    Напомним, все началось после того, как Лондон без всяких доказательств обвинил Москву в отравлении Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. Британские власти выслали из страны 23 российских дипломата и потребовали от стран Евросоюза принять в отношении России аналогичные меры. В ответ Москва объявила персонами нон грата 23 британских дипломата, отозвала разрешение на открытие консульства Великобритании в Петербурге и объявила о закрытии Британского совета.

    А позднее власти США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Также будет закрыто генконсульство РФ в Сиэтле. Кроме того, о высылке российских дипломатов заявили несколько стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша. А Североатлантический альянс в связи с делом Скрипаля принял решение сократить миссию РФ при НАТО на треть, до 20 сотрудников.

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