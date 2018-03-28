Мальта и Люксембург отзывают послов из России

Еще три европейских страны приняли решение отозвать послов в Москве
из-за дела завербованного британцами экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Сегодня об отзыве посла для проведения политических консультаций объявила Мальта.
Такой же шаг предприняли власти Словакии. При этом в МИД страны не исключили, что вышлют российских дипломатов.
Кроме того, отозвать своего посла в Москве для консультаций решил Люксембург, сообщает ТАСС. А власти Черногории высылали одного российского дипломата и отозвали свое согласие на деятельность в стране почетного консула РФ.
Напомним, все началось после того, как Лондон без всяких доказательств обвинил Москву в отравлении Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. Британские власти выслали из страны 23 российских дипломата и потребовали от стран Евросоюза принять в отношении России аналогичные меры. В ответ Москва объявила персонами нон грата 23 британских дипломата, отозвала разрешение на открытие консульства Великобритании в Петербурге и объявила о закрытии Британского совета.
А позднее власти США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Также будет закрыто генконсульство РФ в Сиэтле. Кроме того, о высылке российских дипломатов заявили несколько стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша. А Североатлантический альянс в связи с делом Скрипаля принял решение сократить миссию РФ при НАТО на треть, до 20 сотрудников.
Такой же шаг предприняли власти Словакии. При этом в МИД страны не исключили, что вышлют российских дипломатов.
Кроме того, отозвать своего посла в Москве для консультаций решил Люксембург, сообщает ТАСС. А власти Черногории высылали одного российского дипломата и отозвали свое согласие на деятельность в стране почетного консула РФ.
Напомним, все началось после того, как Лондон без всяких доказательств обвинил Москву в отравлении Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. Британские власти выслали из страны 23 российских дипломата и потребовали от стран Евросоюза принять в отношении России аналогичные меры. В ответ Москва объявила персонами нон грата 23 британских дипломата, отозвала разрешение на открытие консульства Великобритании в Петербурге и объявила о закрытии Британского совета.
А позднее власти США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Также будет закрыто генконсульство РФ в Сиэтле. Кроме того, о высылке российских дипломатов заявили несколько стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша. А Североатлантический альянс в связи с делом Скрипаля принял решение сократить миссию РФ при НАТО на треть, до 20 сотрудников.
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