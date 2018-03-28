Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    В Петербурге вспыхнул крупный автосалон: видео. Санкт-Петербург, автомобили, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге вспыхнул крупный автосалон: видео

    В Петербурге вспыхнул крупный автосалон: видео

    1 комментарий
    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com
    В Петербурге вспыхнул крупный автосалон: видео

    В Петербурге вспыхнул крупный автосалон: видео

    В Петербурге вспыхнул крупный автосалон: видео
    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

      • Из горящего в Приморском районе Санкт-Петербурга дилерского центра «Рольф Лахта Hyundai» проводится эвакуация персонала и покупателей.

      Крупный автодилерский центр «Рольф Лахта Hyundai» горит в Петербурге на улице Савушкина. Персонал и посетителей из зала вывели, жертв и пострадавших нет, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС.

      Источник отметил, что первоначальная площадь пожара составляла порядка 50 кв.м, но огонь быстро распространяется. Буквально через несколько минут огнем были охвачены уже 500 кв.м.

      В соцсетях появились первые фото с места ЧП. Видно, что над зданием поднимается густой столб дыма.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru