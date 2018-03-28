В Петербурге вспыхнул крупный автосалон: видео

Из горящего в Приморском районе
Санкт-Петербурга дилерского центра «Рольф Лахта Hyundai» проводится эвакуация персонала и покупателей.
Крупный автодилерский центр «Рольф Лахта Hyundai» горит в Петербурге на улице Савушкина. Персонал и посетителей из зала вывели, жертв и пострадавших нет, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС.
Источник отметил, что первоначальная площадь пожара составляла порядка 50 кв.м, но огонь быстро распространяется. Буквально через несколько минут огнем были охвачены уже 500 кв.м.
В соцсетях появились первые фото с места ЧП. Видно, что над зданием поднимается густой столб дыма.
Источник отметил, что первоначальная площадь пожара составляла порядка 50 кв.м, но огонь быстро распространяется. Буквально через несколько минут огнем были охвачены уже 500 кв.м.
В соцсетях появились первые фото с места ЧП. Видно, что над зданием поднимается густой столб дыма.
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