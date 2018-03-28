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    Банки спишут кредиты семьям погибших при пожаре в «Зимней вишне»

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    • Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС
    Банки спишут кредиты семьям погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    Банки спишут кредиты семьям погибших при пожаре в «Зимней вишне»

    Банки спишут кредиты семьям погибших при пожаре в «Зимней вишне»
  • Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

    • Администрация Кемеровской области договаривается с банками, чтобы семьям погибших были списаны все долги.

    По заявлению губернатора Кузбасса Амана Тулеева, многие банки уже взяли на себя обязательства по списанию выданных ими ранее кредитов членам семей погибших. Об этом сообщается на официальном сайте региона.

    смотретьСовладелец сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» выплатит семьям погибших по 3 млн
    Совладелец сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» выплатит семьям погибших по 3 млн
    Также отмечается, что семьи жертв трагедии получат по 1 млн рублей из областного бюджета, пострадавшим выплатят по 200–400 тыс. рублей в зависимости от тяжести состояния. Кроме того, такие же суммы будут перечислены из федерального бюджета. Кроме того совладелец сгоревшего в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня» миллиардер Денис Штенгелов ранее заявил, что его компания выделит по 3 миллиона рублей родственникам каждого из погибших при пожаре.

    Таким образом, вместе с выплатами от предприятий и предпринимателей семьи получат около 5 млн рублей за каждого погибшего.

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    Тушившие «Зимнюю вишню» спасатели рассказали о задыхавшихся в дыму людях
    По последним официальным данным, подтвержденным СК, число жертв трагедии составляет 64, из них 41 ребенок. 28 марта объявлен днем общенационального траура.

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