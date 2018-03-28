Память актера Олега Анофриева могут увековечить в Москве

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал о том, что память умершего сегодня народного артиста РФ, автора и исполнителя песен Олега Анофриева могут увековечить в российской столице.
Актер скончался на 88-м году жизни. По словам зятя Анофриева, причиной смерти стали возраст и проблемы со здоровьем, предает ТАСС.
Евгений Герасимов, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям: «Мы с огромным вниманием рассмотрим любое предложение увековечить память Анофриева. Он много сделал и в театре, и в кино, и как музыкант, и как мультипликатор с его „Бременскими музыкантами“ Он замечательно играл в Театре имени Моссовета. Это вообще очень образованный и талантливый человек, многогранный актер. Я уверен, что и театр будет стараться каким-то образом увековечить память об этом артисте».
Российские зрители знают Олега Анофриева не только как как актера, но также как автора песен и исполнителя. Артист получил образование в Школе-студии МХАТ, выступал на сцене московского Центрального детского театра, Театр имени Маяковского, с 1962 года поступил в труппу Театра имени Моссовета.
В 1992 году Анофриев дебютировал как режиссер, снял фильм «Быть влюбленным» и написал к нему музыку. До этого он работал на радио и телевидении, вел передачи «Сказочный полдник» на канале РТР и «Домашняя библиотека» на ОРТ.
Евгений Герасимов, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям: «Мы с огромным вниманием рассмотрим любое предложение увековечить память Анофриева. Он много сделал и в театре, и в кино, и как музыкант, и как мультипликатор с его „Бременскими музыкантами“ Он замечательно играл в Театре имени Моссовета. Это вообще очень образованный и талантливый человек, многогранный актер. Я уверен, что и театр будет стараться каким-то образом увековечить память об этом артисте».
Российские зрители знают Олега Анофриева не только как как актера, но также как автора песен и исполнителя. Артист получил образование в Школе-студии МХАТ, выступал на сцене московского Центрального детского театра, Театр имени Маяковского, с 1962 года поступил в труппу Театра имени Моссовета.
В 1992 году Анофриев дебютировал как режиссер, снял фильм «Быть влюбленным» и написал к нему музыку. До этого он работал на радио и телевидении, вел передачи «Сказочный полдник» на канале РТР и «Домашняя библиотека» на ОРТ.
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