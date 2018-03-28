Путин поручил «без кампанейщины» проверить торговые центры

Президент после трагедии в Кемерове поручил проверить деятельность
торгово-развлекательных центров с точки зрения их безопасности.
Обращаясь к Дмитрию Медведеву во время совещания, Владимир Путин подчеркнул, что проверки не должны приобретать характер кампанейщины.
Владимир Путин, президент РФ: «Нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода. Нужно, чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, но безопасность должна быть обеспечена — это совершенно очевидно».
Также глава государства призвал «посмотреть еще и на действующее законодательство» и отметил, что существующая нормативная база «дает возможность делать все для обеспечения безопасности людей».
При этом президент поручил при необходимости дополнить действующие правила ведения бизнеса, не отклоняясь от уже принятых решений по либерализации экономики, передает ТАСС.
Кроме того, Путин поручил правительству в случае необходимости принять дополнительные меры по помощи родным погибших и пострадавшим при пожаре в Кемерове.
Владимир Путин, президент РФ: «Краевые власти будут делать все необходимое, но если требуется помощь со стороны федерального центра, прошу вас обратить на это внимание и сделать все необходимое со стороны федерального правительства».
Медведев же отметил, что «ряд решений уже принят», и сообщил, что кабмин изучит, что еще можно предпринять.
Напомним, страшная трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Возгорание началось на последнем этаже, где находились кинозалы. По последним официальным данным, подтвержденным СК, жертвами пожара стали 64 человек, в том числе 41 ребенок. Как сообщили сегодня в МЧС, пропавших без вести в результате пожара нет.
Ранее Владимир Путин посетил кемеровскую областную больницу, где встретился с пострадавшими при пожаре, и возложил цветы к стихийному мемориалу, который возник у здания торгового центра. А во время совещания в Кемерове Путин назвал в числе причин трагедии преступную халатность и разгильдяйство.
Владимир Путин, президент РФ: «Нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода. Нужно, чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, но безопасность должна быть обеспечена — это совершенно очевидно».
Также глава государства призвал «посмотреть еще и на действующее законодательство» и отметил, что существующая нормативная база «дает возможность делать все для обеспечения безопасности людей».
При этом президент поручил при необходимости дополнить действующие правила ведения бизнеса, не отклоняясь от уже принятых решений по либерализации экономики, передает ТАСС.
Кроме того, Путин поручил правительству в случае необходимости принять дополнительные меры по помощи родным погибших и пострадавшим при пожаре в Кемерове.
Владимир Путин, президент РФ: «Краевые власти будут делать все необходимое, но если требуется помощь со стороны федерального центра, прошу вас обратить на это внимание и сделать все необходимое со стороны федерального правительства».
Медведев же отметил, что «ряд решений уже принят», и сообщил, что кабмин изучит, что еще можно предпринять.
Напомним, страшная трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Возгорание началось на последнем этаже, где находились кинозалы. По последним официальным данным, подтвержденным СК, жертвами пожара стали 64 человек, в том числе 41 ребенок. Как сообщили сегодня в МЧС, пропавших без вести в результате пожара нет.
Ранее Владимир Путин посетил кемеровскую областную больницу, где встретился с пострадавшими при пожаре, и возложил цветы к стихийному мемориалу, который возник у здания торгового центра. А во время совещания в Кемерове Путин назвал в числе причин трагедии преступную халатность и разгильдяйство.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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