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    «Главное — не приезд чиновников»: Песков ответил на возможный бойкот ЧМ-2018

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    «Главное — не приезд чиновников»: Песков ответил на возможный бойкот ЧМ-2018

    «Главное — не приезд чиновников»: Песков ответил на возможный бойкот <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Пресс-секретарь президента РФ заявил, что возможный дипломатический бойкот чемпионата мира не испортит спортивный праздник.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что на чемпионате мира ждут в первую очередь не чиновников, а футболистов.

    При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что отказ чиновников вряд ли негативно повлияет на спортивный праздник в России, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «В данном случае отказ официальных лиц посещать те ли иные мероприятия в рамках чемпионата мира по футболу вряд ли будет иметь какое-то негативное влияние на спортивный праздник в целом, потому что в чемпионате мира по футболу главное — не приезд чиновников или официальных представителей, главное — это игра команд».

    смотретьВысылка дипломатов и бойкот ЧМ-2018: британская пресса гадает над возможными санкциями против РФ
    Высылка дипломатов и бойкот ЧМ-2018: британская пресса гадает над возможными санкциями против РФ
    Напомним, ранее британские власти объявили, что члены правительства и королевской семьи не поедут на ЧМ-2018 из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери. Позднее к Лондону, который бездоказательно обвинил в произошедшем Россию, присоединились некоторые другие западные страны.

    Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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