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    Магаданские коммунальщики заплатят штраф за едва не убитого сосулькой ребенка. дети и подростки, Магадан, несчастные случаи, снег, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМагаданские коммунальщики заплатят штраф за едва не убитого сосулькой ребенка

    Магаданские коммунальщики заплатят штраф за едва не убитого сосулькой ребенка

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    Магаданские коммунальщики заплатят штраф за едва не убитого сосулькой ребенка

    Магаданские коммунальщики заплатят штраф за едва не убитого сосулькой ребенка

    Магаданские коммунальщики заплатят штраф за едва не убитого сосулькой ребенка

      В Магадане мать полуторогодовалой девочки, на голову которой упала ледяная глыба, пытается доказать вину управляющей компании, а ответственные лица цинично сопротивляются.

      Сегодня женщина одержала победу в мировом суде — это первый шаг. Служители Фемиды согласились, что фирма нарушили требования безопасности. Впрочем, извинений мама пострадавшей девочки Даши Аношко так и не услышала. Хотя Елена не сомневается — если бы коммунальщики вовремя навели порядок на крыше, ее полуторагодовалая дочь не попала бы в больницу.

      Девочка получила серьезные травмы в январе. Судя по записи камеры наблюдения, мать выносила ее из дома на руках, и в этот момент сверху упал снег. От сильного удара девочка потеряла сознание. Несколько дней Даша провела в коме, еще месяц — в реанимации. И до сих пор, по словам матери, полученная травма дает о себе знать. Чтобы полностью восстановиться, малышке предстоит пройти еще несколько курсов реабилитации. Тем временем, сотрудники управляющей компании настаивают — снег в городе тогда шел всю ночь и убрать его к утру — просто не успели. Тем временем сотрудники управляющей компании настаивают, что снег в городе тогда шел всю ночь, поэтому убрать его к утру просто не успели.

      Однако результаты проверки, которую сразу же после инцидента провели сотрудники жилищной инспекции, говорят о другом. Выяснилось, что рабочие управляющей компании обязаны были своевременно справиться с последствиями циклона. Тем более что накануне МЧС распространило предупреждение о сильном снегопаде. В мировом суде посчитали, что грубейшее нарушение лицензионных требований доказано. Фирма теперь должна выплатить крупный штраф. Параллельно идет расследование уголовного дела — его возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.

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