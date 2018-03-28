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    Миллиардер — совладелец «Зимней вишни» вернется в РФ из Австралии

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    • Фото: @MuhamadeevFarit / twitter.com
    Миллиардер — совладелец «Зимней вишни» вернется в РФ из Австралии

    Миллиардер — совладелец «Зимней вишни» вернется в РФ из Австралии

    Миллиардер — совладелец «Зимней вишни» вернется в РФ из Австралии
  • Фото: @MuhamadeevFarit / twitter.com

    • Бизнесмен Денис Штенгелов, который является совладельцем сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», решил вернуться из Австралии в Россию.

    О решении миллиардера сообщили в компании «Кондитерус Ком».

    При этом подчеркивается, что точная дата возвращения Штенгелова сейчас уточняется, передает РИА Новости.

    Отметим, что ранее Штенгелов, который живет в Австралии и инвестирует там в местные спортивные центры, заявил, что он напрямую как физлицо был совладельцем «Зимней вишни». Он пообещал выделить семьям погибших по 3 миллиона рублей.

    В свою очередь губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в своем видеообращении призвал привлечь к ответственности собственника торгового центра. Глава региона подчеркнул, что необходимо наказать «основных, реальных виновников», а не сваливать вину на «какого-нибудь сторожа, билетершу».

    Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области: «Я очень прошу, чтобы никто не уезжал, чтобы до конца провели расследование, чтобы всех виновных реальных достали, привлекли к ответственности. Без этой помощи мы не сможем… Если он сидит, собственник, до сих пор в Австралии. Каждый должен ответить, каждый. Должна быть настоящая справедливость».

    смотретьОпубликовано видео с работой следователей внутри сгоревшего ТЦ в Кемерове
    Опубликовано видео с работой следователей внутри сгоревшего ТЦ в Кемерове
    Напомним, страшная трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Возгорание началось на последнем этаже, где находились кинозалы. По последним официальным данным, подтвержденным СК, жертвами пожара стали 64 человек, в том числе 41 ребенок. Как сообщили сегодня в МЧС, пропавших без вести в результате трагедии нет.

    По делу о пожаре уже задержаны пять человек, в том числе технический директор, управляющая и охранник ТЦ «Зимняя вишня», а также сотрудник и руководитель компании, которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации. Кроме того, дело возбуждено в отношении украинского пранкера, известного как Евгений Вольнов. Он глумился над трагедий и распространял слухи о «сотнях погибших».

    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.

    Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.

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