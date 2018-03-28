Летевший в Турцию пьяный сибиряк угрожал взорвать самолет: видео

Пассажиры рейса Екатеринбург — Анталья запомнят эти четыре часа в воздухе надолго: им испортил полет мужчина, который поднялся на борт нетрезвым и устроил скандал, когда экипаж самолета уже готовился к посадке. Инцидент на камеру мобильного сняли очевидцы. На кадрах видно, как сразу четыре человека пытались утихомирить хулигана.

832 авиация

дебоширы

Турция

Этот полет рейсом Екатеринбург — Анталия выдался напряженным. Один из пассажиров, мужчина средних лет, устроил скандал на борту. По словам очевидцев, дебошир перебрал со спиртным. Сначала спал, а под конец полета открыл глаза и принялся скандалить. Что именно не понравилось этому человеку, так и не ясно. Речь была бессвязной, четко слышались только ругательства. Особенно досталось бортпроводникам. Они пытались успокоить хулигана, потом требовали извинений.



К увещеваниям подключились пассажиры. Они просили учесть тот факт, что в салоне много детей, которым не нужен такой пример поведения. Все тщетно.



В результате все оставшееся до конца полета время экипажу пришлось сторожить нарушителя спокойствия, защищая от его нападок окружающих. Ведь он не ограничился оскорблениями. Заявлял, что у него с собой пистолет, и он откроет стрельбу, потом угрожал устроить взрыв. Потом начал драку. Причем натиск бортпроводнику сдержать не удалось — хорошо, что на помощь подоспели двое крепких пассажиров.



Объявление о завершении полета от командира самолета стало своеобразным заклинанием. Услышав голос командира воздушного судна, дебошир начал успокаиваться. В аэропорту Антальи его встретили полицейские. Буйный пассажир был отправлен в участок.