После пожара в «Зимней вишне» киевляне несут цветы к посольству РФ

По жертвам пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» скорбит вся страна. В России объявлен общенациональный траур. По официальным данным, трагедия унесла жизни 64 человек. Большинство жертв — дети. Сегодня приспущены государственные флаги, в том числе над Кремлем и Госдумой, отменены развлекательные мероприятия. Телеканалы и радиостанции отказались от рекламы и поменяли программу.
Акции памяти проходят во всех регионах, начиная от Дальнего Востока и заканчивая Калининградом. Один за другим появляются мемориалы из цветов, зажженных свечей и игрушек.
В Москве почтить память жертв приходят на Манежную площадь. Среди лампад и игрушек можно увидеть фотографии погибших детей. В небо запустили белые шарики.
Жертв трагедии вспоминают и в других странах. Цветы, свечи и мягкие игрушки несут к зданию посольства России в Риге. Многие горожане рассказывают, что в Кемерове у них живут знакомые или родственники. Горе с семьями и близкими погибших разделяют и в Киеве. Цветы и записки к посольству России приносят уже третий день.
Жительница Киева: «Очень жалко детей, понимаете, очень сильно жалко детей. Я не могла не прийти, потому что душа болит, понимаете, просто болит душа».
Жительница Киева: «Считаю, что это трагедия не только для Российской Федерации, эта трагедия всего мира. Дети — это наше все. Я считаю, что для нашей страны тоже уже знак, что нужно проявить бдительность, чтобы в нашей стране не случалось таких ситуаций».
Панихида по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня» прошла в Свято-Троицком соборе на набережной Бранли в Париже.
В Москве почтить память жертв приходят на Манежную площадь. Среди лампад и игрушек можно увидеть фотографии погибших детей. В небо запустили белые шарики.
Жертв трагедии вспоминают и в других странах. Цветы, свечи и мягкие игрушки несут к зданию посольства России в Риге. Многие горожане рассказывают, что в Кемерове у них живут знакомые или родственники. Горе с семьями и близкими погибших разделяют и в Киеве. Цветы и записки к посольству России приносят уже третий день.
Жительница Киева: «Очень жалко детей, понимаете, очень сильно жалко детей. Я не могла не прийти, потому что душа болит, понимаете, просто болит душа».
Жительница Киева: «Считаю, что это трагедия не только для Российской Федерации, эта трагедия всего мира. Дети — это наше все. Я считаю, что для нашей страны тоже уже знак, что нужно проявить бдительность, чтобы в нашей стране не случалось таких ситуаций».
Панихида по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня» прошла в Свято-Троицком соборе на набережной Бранли в Париже.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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