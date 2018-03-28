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    Токио ждет от Пекина объяснений по поводу тайного визита Ким Чен Ына. Ким Чен Ын, Китай, Северная Корея, Япония, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТокио ждет от Пекина объяснений по поводу тайного визита Ким Чен Ына

    Токио ждет от Пекина объяснений по поводу тайного визита Ким Чен Ына

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    Токио ждет от Пекина объяснений по поводу тайного визита Ким Чен Ына

    Токио ждет от Пекина объяснений по поводу тайного визита Ким Чен Ына

      Во всем мире сегодня обсуждают первый зарубежный визит Ким Чен Ына. Лидер КНДР с супругой приехал в Китай на бронепоезде. Во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином все подробности держались в тайне, как и сам визит.

      В истории международных отношений это едва ли не самая закрытая встреча двух лидеров. Кадры, конечно, только протокольные. Распространили их уже после того, как Ким Чем Ын с супругой и другими членами северокорейской делегации покинул Пекин на бронированном поезде. Именно это средство передвижения в зарубежных поездках всегда использовал отец нынешнего руководителя КНДР. Сам же Ким Чен Ын с момента, как занял высший пост в стране в 2011 году, и вовсе впервые выехал за ее пределы.

      Оркестр, почетный караул. Обычно подобные приветствия в теплое время года проходят на улице, у входа в Дом народных собраний. Как передает корреспондент Дина Иванова, в Пекине сейчас около плюс 20 градусов, но церемония в этот раз все равно была в помещении. Очевидно, это сделано для сохранения конфиденциальности.

      смотретьКим Чен Ын провел переговоры с Си Цзиньпином в Китае
      Ким Чен Ын провел переговоры с Си Цзиньпином в Китае
      Визит до последнего держали в тайне, да и сейчас подробностей минимум, но по тому, как крепко лидеры жмут друг другу руки, как тепло общаются уже после переговоров, складывается ощущение, что оба результатами довольны. Зато в Японии недовольны тем, что об этой встрече в Пекине официальный Токио узнал лишь из сообщений информагентств. При этом в американском Белом Доме заявили, что их проинформировали отдельно и заранее.

      Синдзо Абэ, председатель Правительства Японии: «Мы собираем и анализируем информацию и надеемся получить объяснения от китайской стороны. Мы намерены сохранить действующие санкции против КНДР до тех пор, пока не увидим конкретные шаги со стороны Северной Кореи. Кроме того, мы собираемся действовать в полном единстве с международным сообществом. Важен не диалог ради диалога, главное — добиться полного и необратимого процесса ядерного и ракетного разоружения КНДР».

      Денуклеаризации Корейского полуострова, как сообщается, стала одной из главных тем прошедших переговоров. Ким Чен Ын заявил, что делать шаги в этом направлении готов, но только если Сеул и Вашингтон будут демонстрировать стремление к миру, а не проводить на полуострове военные учения.

      Пхеньян, по словам северокорейского лидера, рассчитывает на поддержку Пекина в процессе налаживания этого непростого диалога. Ядерная угроза по-прежнему сохраняется, но в отношениях двух Корей наметилось улучшение. На Олимпиаде в Пхёнчхане сборные двух стран прошли под общим флагом. И если недавно лидер КНДР грозил ядерной кнопкой, которая якобы у него на столе, то сейчас готов хотя бы к разговору, в том числе и с президентом США, что еще несколько месяцев назад казалось просто немыслимым. Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына планируется на саммите в Сеуле, подготовку к которому также обсудили в Китае.

      На Корейском телевидении визит Ким Чен Ына в Пекин сейчас, конечно, является главной темой. Рассказывают и о самих переговорах, и о посещении Ким Чен Ыном выставки инноваций в Китайской академии наук.

      Между тем стало известно, что уже сегодня один из членов Политбюро Центрального комитета Компартии Китая отправляется в Сеул, чтобы встретиться с президентом Южной Кореи и рассказать ему о визите в Пекин Ким Чен Ына в подробностях, которые для журналистов так и останутся тайной.

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