Токио ждет от Пекина объяснений по поводу тайного визита Ким Чен Ына

Во всем мире сегодня обсуждают первый зарубежный визит Ким Чен Ына. Лидер КНДР с супругой приехал в Китай на бронепоезде. Во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином все подробности держались в тайне, как и сам визит.
В истории международных отношений это едва ли не самая закрытая встреча двух лидеров. Кадры, конечно, только протокольные. Распространили их уже после того, как Ким Чем Ын с супругой и другими членами северокорейской делегации покинул Пекин на бронированном поезде. Именно это средство передвижения в зарубежных поездках всегда использовал отец нынешнего руководителя КНДР. Сам же Ким Чен Ын с момента, как занял высший пост в стране в 2011 году, и вовсе впервые выехал за ее пределы.
Оркестр, почетный караул. Обычно подобные приветствия в теплое время года проходят на улице, у входа в Дом народных собраний. Как передает корреспондент Дина Иванова, в Пекине сейчас около плюс 20 градусов, но церемония в этот раз все равно была в помещении. Очевидно, это сделано для сохранения конфиденциальности.
Визит до последнего держали в тайне, да и сейчас подробностей минимум, но по тому, как крепко лидеры жмут друг другу руки, как тепло общаются уже после переговоров, складывается ощущение, что оба результатами довольны. Зато в Японии недовольны тем, что об этой встрече в Пекине официальный Токио узнал лишь из сообщений информагентств. При этом в американском Белом Доме заявили, что их проинформировали отдельно и заранее.
Синдзо Абэ, председатель Правительства Японии: «Мы собираем и анализируем информацию и надеемся получить объяснения от китайской стороны. Мы намерены сохранить действующие санкции против КНДР до тех пор, пока не увидим конкретные шаги со стороны Северной Кореи. Кроме того, мы собираемся действовать в полном единстве с международным сообществом. Важен не диалог ради диалога, главное — добиться полного и необратимого процесса ядерного и ракетного разоружения КНДР».
Денуклеаризации Корейского полуострова, как сообщается, стала одной из главных тем прошедших переговоров. Ким Чен Ын заявил, что делать шаги в этом направлении готов, но только если Сеул и Вашингтон будут демонстрировать стремление к миру, а не проводить на полуострове военные учения.
Пхеньян, по словам северокорейского лидера, рассчитывает на поддержку Пекина в процессе налаживания этого непростого диалога. Ядерная угроза по-прежнему сохраняется, но в отношениях двух Корей наметилось улучшение. На Олимпиаде в Пхёнчхане сборные двух стран прошли под общим флагом. И если недавно лидер КНДР грозил ядерной кнопкой, которая якобы у него на столе, то сейчас готов хотя бы к разговору, в том числе и с президентом США, что еще несколько месяцев назад казалось просто немыслимым. Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына планируется на саммите в Сеуле, подготовку к которому также обсудили в Китае.
На Корейском телевидении визит Ким Чен Ына в Пекин сейчас, конечно, является главной темой. Рассказывают и о самих переговорах, и о посещении Ким Чен Ыном выставки инноваций в Китайской академии наук.
Между тем стало известно, что уже сегодня один из членов Политбюро Центрального комитета Компартии Китая отправляется в Сеул, чтобы встретиться с президентом Южной Кореи и рассказать ему о визите в Пекин Ким Чен Ына в подробностях, которые для журналистов так и останутся тайной.
Оркестр, почетный караул. Обычно подобные приветствия в теплое время года проходят на улице, у входа в Дом народных собраний. Как передает корреспондент Дина Иванова, в Пекине сейчас около плюс 20 градусов, но церемония в этот раз все равно была в помещении. Очевидно, это сделано для сохранения конфиденциальности.
Визит до последнего держали в тайне, да и сейчас подробностей минимум, но по тому, как крепко лидеры жмут друг другу руки, как тепло общаются уже после переговоров, складывается ощущение, что оба результатами довольны. Зато в Японии недовольны тем, что об этой встрече в Пекине официальный Токио узнал лишь из сообщений информагентств. При этом в американском Белом Доме заявили, что их проинформировали отдельно и заранее.
Синдзо Абэ, председатель Правительства Японии: «Мы собираем и анализируем информацию и надеемся получить объяснения от китайской стороны. Мы намерены сохранить действующие санкции против КНДР до тех пор, пока не увидим конкретные шаги со стороны Северной Кореи. Кроме того, мы собираемся действовать в полном единстве с международным сообществом. Важен не диалог ради диалога, главное — добиться полного и необратимого процесса ядерного и ракетного разоружения КНДР».
Денуклеаризации Корейского полуострова, как сообщается, стала одной из главных тем прошедших переговоров. Ким Чен Ын заявил, что делать шаги в этом направлении готов, но только если Сеул и Вашингтон будут демонстрировать стремление к миру, а не проводить на полуострове военные учения.
Пхеньян, по словам северокорейского лидера, рассчитывает на поддержку Пекина в процессе налаживания этого непростого диалога. Ядерная угроза по-прежнему сохраняется, но в отношениях двух Корей наметилось улучшение. На Олимпиаде в Пхёнчхане сборные двух стран прошли под общим флагом. И если недавно лидер КНДР грозил ядерной кнопкой, которая якобы у него на столе, то сейчас готов хотя бы к разговору, в том числе и с президентом США, что еще несколько месяцев назад казалось просто немыслимым. Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына планируется на саммите в Сеуле, подготовку к которому также обсудили в Китае.
На Корейском телевидении визит Ким Чен Ына в Пекин сейчас, конечно, является главной темой. Рассказывают и о самих переговорах, и о посещении Ким Чен Ыном выставки инноваций в Китайской академии наук.
Между тем стало известно, что уже сегодня один из членов Политбюро Центрального комитета Компартии Китая отправляется в Сеул, чтобы встретиться с президентом Южной Кореи и рассказать ему о визите в Пекин Ким Чен Ына в подробностях, которые для журналистов так и останутся тайной.
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