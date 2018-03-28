Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    МИД РФ допустил причастность британских спецслужб к отравлению Скрипаля

    9 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Henry Nicholls
    МИД РФ допустил причастность британских спецслужб к отравлению Скрипаля

    МИД РФ допустил причастность британских спецслужб к отравлению Скрипаля

    МИД РФ допустил причастность британских спецслужб к отравлению Скрипаля
  • Фото: Reuters © 2018, Henry Nicholls

    • В Москве считают, что британские власти систематически демонстрируют неспособность обеспечить безопасность на своей территории российских граждан.

    В сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Лондон пренебрег всеми нормами международного права, этики и здравого смысла.

    Из заявления МИД РФ: «Не предъявляя никаких доказательств и даже не выдвигая никакой конкретной картины произошедшего, Лондон обвинил Россию в отравлении собственных граждан, вбросил никогда не использовавшееся у нас название химического вещества, развернул масштабную политическую и медийную кампанию».

    В заявлении подчеркивается, что поведение британских властей вызывает множество вопросов: до сих пор не названо общее число пострадавших; замалчивается информация о деятельности военной лаборатории в Портон-Дауне, которая расположена недалеко от Солсбери; скрываются сведения о проводившихся накануне отравления Скрипалей учениях «Токсичный кинжал». Кроме того Лондон проигнорировал законные требования российской стороны предъявить образцы примененного отравляющего вещества.

    Из заявления МИД РФ: «Анализ совокупности всех обстоятельств свидетельствует о незаинтересованности британских властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери и наводит нас на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании».

    Если российской стороне не будут предоставлены убедительные доказательства, Москва будет считать дело об отравлении в Солсбери — покушением на жизнь россиян в результате крупнейшей политической провокации, говорится в сообщении.

    смотретьЛондон счел электронную презентацию «доказательством» вины РФ в деле Скрипаля
    Лондон счел электронную презентацию «доказательством» вины РФ в деле Скрипаля
    Напомним, Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. В Лондоне поспешили объявить о причастности к произошедшему Москвы и заявили, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок». Также Великобритания выслала российских дипломатов. Ее примеру последовали США и другие западные страны. При этом каких-то доказательств о причастности России к этому делу не приводилось.

    В Москве категорически отвергли все обвинения, назвав их голословными. Так, МИД РФ указал на нестыковки в деле Скрипаля и потребовали от Лондона предоставить информацию о ходе расследования. Произошедшее же в Солсбери назвали терактом против российских граждан.

    Новости по теме

    Дело Скрипаля

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru