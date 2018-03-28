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    Песков: Путин готов встречаться с Трампом

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    Песков: Путин готов встречаться с Трампом

    Песков: Путин готов встречаться с Трампом

    Владимир Путин по-прежнему готов развивать отношения с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, по-прежнему ли готов российский лидер встречаться с Дональдом Трампом.

    По словам Пескова, Путин готов к диалогу и с партнерами, и с оппонентами.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Путин готов, и российская сторона готова идти на развитие взаимовыгодных и взаимодоверительных отношений со всеми странами, включая США, настолько продвинуто, насколько готовы наши оппоненты или партнеры».

    Также Песков сообщил, что поручение Владимира Путина о подготовке встречи с Дональдом Трампом остается в силе, однако данных о такой работе Вашингтона у Кремля нет.

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    Напомним, что первая официальная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в июле 2017 года на саммите G20 в Гамбурге. А в ноябре того же года Путин и Трамп пообщались «на ногах» на саммите АТЭС во Вьетнаме.

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