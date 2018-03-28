Умер конструктор оружия Виктор Калашников

В Ижевске умер 76-летний Виктор Калашников — ведущий конструктор концерна «Калашников».

Сын знаменитого на весь мир конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова Виктор скончался в Ижевске 27 марта. Об этом сообщили в Ижевском государственном техническом университете.



Виктор Калашников был ведущим конструктором концерна «Калашников», кандидатом технических наук, конструктором стрелкового оружия.



Калашников-младший разработал блокировку ударника для карабина «Медведь-3», участвовал в разработке самозарядных охотничьих карабинов. Под его руководством были разработаны пистолеты-пулеметы «Бизон-2» и «Витязь-СН».