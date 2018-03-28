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    Польша подписала контракт на поставку американских комплексов ПВО Patriot

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    Польша подписала контракт на поставку американских комплексов ПВО Patriot

    Польша подписала контракт на поставку американских комплексов ПВО Patriot

    Польша подписала контракт на поставку американских комплексов ПВО Patriot
  • Фото: Reuters © 2018

    • В Варшаве правительство Польши заключило соглашение о поставках в страну американской системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Подпись под документом в присутствии президента страны Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого поставил министр обороны Мариуш Блащак.

    Как передает ТАСС, первая поставка будет включать 16 пусковых установок, 4 радиолокационных станции и 208 ракет. Ожидается, что первые ЗРК Patriot поступят в Польшу в 2022 году.

    Мариуш Блащак, министр обороны Польши: «Над Вислой безопасно благодаря тому, что сегодня мы подписываем соглашение о поставках современной системы, проверенной в разных частях света, располагающей оружием, обеспечивающим безопасность».

    По словам Блащака, важно, что в рамках контракта произойдет трансфер технологий.

    Мариуш Блащак: «Эта система покупается для польской армии, потому что в Польше размещены войска НАТО и США. Эта система обеспечит безопасность и интеграцию польской армии с армией США. Мы заплатим за систему 4 миллиарда 750 миллионов долларов. Это хорошая цена».

    Варшава закупает комплексы Patriot для создающейся национальной системы ПРО «Висла». Американская сторона согласились, чтобы польские системы были интегрированы с системой IBCS, которая предусматривает комплексное автоматизированное управление войсками на поле боя.

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