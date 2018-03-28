Колокольцев призвал не искать «сверхъестественное» в деле об аргентинском кокаине

Глава МВД рассказал, что по громкому делу о контрабанде кокаина из Аргентины в РФ ведется планомерная работа.
Выступая в Совете Федерации, Владимир Колокольцев отметил, что все виновные будут наказаны, и призвал воздерживаться от конспирологических версий.
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ: «Дело пойдет в суд, и все виновные получат заслуженное за содеянное. Здесь тоже нет никаких сверхъестественных, конспирологических версий».
Также глава МВД подчеркнул, что не может раскрыть некоторые подробности дела «в силу понятных причин», передает РИА Новости.
Напомним, в ходе совместной операции спецслужбам РФ и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина. Чемоданы с наркотиками обнаружили на территории российского посольства.
По делу о контрабанде наркотиков в Москве были задержаны три человека — Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. Предполагаемого организатора схемы Андрея Ковальчука арестовали в Германии. Поиск других фигурантов продолжается.
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ: «Дело пойдет в суд, и все виновные получат заслуженное за содеянное. Здесь тоже нет никаких сверхъестественных, конспирологических версий».
Также глава МВД подчеркнул, что не может раскрыть некоторые подробности дела «в силу понятных причин», передает РИА Новости.
Напомним, в ходе совместной операции спецслужбам РФ и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина. Чемоданы с наркотиками обнаружили на территории российского посольства.
По делу о контрабанде наркотиков в Москве были задержаны три человека — Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов. Предполагаемого организатора схемы Андрея Ковальчука арестовали в Германии. Поиск других фигурантов продолжается.
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