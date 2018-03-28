Знакомый Скрипаля рассказал о его связях с криминалом

Знакомый отравленного в Великобритании Сергея Скрипаля нашел криминальный след в деле завербованного британцами
экс-полковника ГРУ.
По словам бизнесмена Валерия Морозова, который был лично знаком со Скрипалем, он мог быть связан с международной преступной группировкой.
Валерий Морозов: «„Мое мнение, что он мог быть замешан в международной группировке, связанной с криминалом. И, естественно, что там это связано либо с большой политикой, где кого-то обманули, работая над большим политическим проектом. Либо что-то связанное с деньгами, так как криминал обычно связан с деньгами“.
Предприниматель отметил, что ранее Скрипаль рассказывал ему о том, что он занимается Cyber Security». По словам Морозова, «это, скорее всего, связано с политическим шпионажем».
При этом бизнесмен подчеркнул, что Великобритания «стала околокриминальным хабом», принимая беглецов из РФ. Морозов подчеркнул, что некоторые из них продолжают заниматься мошенничеством, а при любом конфликте начинают винить Россию и Владимира Путина, передает РИА Новости.
Валерий Морозов: «Никто не будет искать преступников, все будут искать нити к Путину. Поэтому я в своих встречах и интервью местным СМИ говорю и призываю, что необходимо разбираться в ситуации, а не огульно кого-то обвинять. В том числе и потому, что эти ситуации являются угрозой Западу».
Напомним, Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. В Лондоне поспешили объявить о причастности к произошедшему Москвы и заявили, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок». Также Великобритания выслала российских дипломатов. Ее примеру последовали США и другие западные страны. При этом каких-то доказательств о причастности России к этому делу не приводилось.
В Москве категорически отвергли все обвинения, назвав их голословными. Так, МИД РФ указал на нестыковки в деле Скрипаля и потребовали от Лондона предоставить информацию о ходе расследования. Произошедшее же в Солсбери назвали терактом против российских граждан.
Валерий Морозов: «„Мое мнение, что он мог быть замешан в международной группировке, связанной с криминалом. И, естественно, что там это связано либо с большой политикой, где кого-то обманули, работая над большим политическим проектом. Либо что-то связанное с деньгами, так как криминал обычно связан с деньгами“.
Предприниматель отметил, что ранее Скрипаль рассказывал ему о том, что он занимается Cyber Security». По словам Морозова, «это, скорее всего, связано с политическим шпионажем».
При этом бизнесмен подчеркнул, что Великобритания «стала околокриминальным хабом», принимая беглецов из РФ. Морозов подчеркнул, что некоторые из них продолжают заниматься мошенничеством, а при любом конфликте начинают винить Россию и Владимира Путина, передает РИА Новости.
Валерий Морозов: «Никто не будет искать преступников, все будут искать нити к Путину. Поэтому я в своих встречах и интервью местным СМИ говорю и призываю, что необходимо разбираться в ситуации, а не огульно кого-то обвинять. В том числе и потому, что эти ситуации являются угрозой Западу».
Напомним, Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. В Лондоне поспешили объявить о причастности к произошедшему Москвы и заявили, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок». Также Великобритания выслала российских дипломатов. Ее примеру последовали США и другие западные страны. При этом каких-то доказательств о причастности России к этому делу не приводилось.
В Москве категорически отвергли все обвинения, назвав их голословными. Так, МИД РФ указал на нестыковки в деле Скрипаля и потребовали от Лондона предоставить информацию о ходе расследования. Произошедшее же в Солсбери назвали терактом против российских граждан.
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