Улицы разбитых фонарей <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей 16+
    •  

    Источник: в школе под Новосибирском обрушилась стена

    комментировать
    • Фото: Евгения Ситникова / vk.com
    Источник: в школе под Новосибирском обрушилась стена

    Источник: в школе под Новосибирском обрушилась стена

    Источник: в школе под Новосибирском обрушилась стена
  • Фото: Евгения Ситникова / vk.com

    • Часть внутренней перегородки обрушилась этим утром в здании средней школы в Сузунском районе Новосибирской области.

    В результате ЧП никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    Инцидент произошел в поселке Бобровка Новосибирской области. Рухнула часть внутренней кирпичной перегородки размером 2 на 3 метра на первом этаже средней школы.

    Источник рассказал, что в 2016 году двухэтажное здание школы было признано частично аварийным. Под учебный процесс использовался второй этаж.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru