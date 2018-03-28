Источник: в школе под Новосибирском обрушилась стена

Часть внутренней перегородки обрушилась этим утром в здании средней школы в Сузунском районе Новосибирской области.
В результате ЧП никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошел в поселке Бобровка Новосибирской области. Рухнула часть внутренней кирпичной перегородки размером 2 на 3 метра на первом этаже средней школы.
Источник рассказал, что в 2016 году двухэтажное здание школы было признано частично аварийным. Под учебный процесс использовался второй этаж.
Инцидент произошел в поселке Бобровка Новосибирской области. Рухнула часть внутренней кирпичной перегородки размером 2 на 3 метра на первом этаже средней школы.
Источник рассказал, что в 2016 году двухэтажное здание школы было признано частично аварийным. Под учебный процесс использовался второй этаж.
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