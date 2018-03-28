Ким Чен Ын призвал к «новой эре» в отношениях с Китаем

Ким Чен Ын пригласил председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Северную Корею и выразил надежду на успешное развитие отношений с Китаем.
Северокорейский лидер объявил, что Си Цзиньпин может приехать в КНДР «в удобное для него время». Как заявили в Пхеньяне, китайский руководитель приглашение принял.
Также Ким Чен Ын призвал к «новой эре» в отношениях между двумя странами, передает «Интерфакс».
Ким Чен Ын: «Этой весной, которая полна счастья и надежд, я верю в то, что моя первая встреча с председателем Си Цзиньпином принесет обильные плоды для дружеских отношений между КНДР и Китаем, а также облегчит процесс установления мира и стабильности на Корейском полуострове».
Ранее стало известно, что Ким Чен Ын и Си Цзиньпин провели переговоры в Китае. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а глава КНДР заявил о готовности к диалогу с США и Южной Кореей, в том числе к встречам на высшем уровне.
Также Ким Чен Ын призвал к «новой эре» в отношениях между двумя странами, передает «Интерфакс».
Ким Чен Ын: «Этой весной, которая полна счастья и надежд, я верю в то, что моя первая встреча с председателем Си Цзиньпином принесет обильные плоды для дружеских отношений между КНДР и Китаем, а также облегчит процесс установления мира и стабильности на Корейском полуострове».
Ранее стало известно, что Ким Чен Ын и Си Цзиньпин провели переговоры в Китае. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а глава КНДР заявил о готовности к диалогу с США и Южной Кореей, в том числе к встречам на высшем уровне.
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