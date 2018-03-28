В Госдуме не поддержали законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рассмотрел законопроект, ужесточающий правила регистрации в соцсетях.
Члены комитета рекомендовали нижней палате парламента отклонить документ, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее депутаты Виталий Милонов и Михаил Бугера предложили внести поправки, согласно которым при регистрации в соцсети пользователь должен предоставить документ, удостоверяющий личность. Детям же, которым еще нет 14 лет, родители, усыновители или опекуны должны дать письменное согласие на создание аккаунта.
Нарушителей правила регистрации предлагалось штрафовать. Для физических лиц предусматривался штраф в размере до 5 тысяч рублей, должностных — до 50 тысяч рублей, а юридических — до миллиона рублей.
При этом разработчики законопроекта обращали внимание на то, что новые нормы позволят «решить проблемы так называемых фейковых аккаунтов» и предупредят правонарушения со стороны создающих этих аккаунты лиц.
Напомним, ранее депутаты Виталий Милонов и Михаил Бугера предложили внести поправки, согласно которым при регистрации в соцсети пользователь должен предоставить документ, удостоверяющий личность. Детям же, которым еще нет 14 лет, родители, усыновители или опекуны должны дать письменное согласие на создание аккаунта.
Нарушителей правила регистрации предлагалось штрафовать. Для физических лиц предусматривался штраф в размере до 5 тысяч рублей, должностных — до 50 тысяч рублей, а юридических — до миллиона рублей.
При этом разработчики законопроекта обращали внимание на то, что новые нормы позволят «решить проблемы так называемых фейковых аккаунтов» и предупредят правонарушения со стороны создающих этих аккаунты лиц.
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