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    Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

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    Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

    Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

    Снег в Москве начнет активно таять на следующей неделе — со 2 апреля, а на следующий день в российскую столицу придет настоящая весна.

    Прогноз о скором приближении весны дали синоптики. Так, о том, что активное таяние снега начнется со 2 апреля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, начиная с этой даты температура по ночам уже не будет опускаться ниже нуля.

    Татьяна Позднякова, Московское метеобюро: «Ночная температура будет положительной, начиная со 2 апреля. Начнется активное таяние снега».

    Ранее специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что климатическая весна придет в российскую столицу 3 апреля. В этот день начнется мощное потепление, а снег растает к 17 апреля.

    А пока что в столице держится вполне зимняя погода. По данным «Фобоса», прошедшей ночью температура в Москве опускалась до минус 12 градусов, а в ночь на 29 марта столбики термометров с нулевой отметки днем ночью могут понизиться до минус 10 градусов.

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