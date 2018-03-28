Для семей погибших при пожаре в «Зимней вишне» собрали более 192 млн рублей

На благотворительный счет помощи семьям погибших в «Зимней вишне» поступило более 192 миллионов рублей.
За два дня на благотворительный счет помощи семьям погибших на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» пришло более 192 миллионов рублей. Об этом сообщили в администрации Кемеровской области.
Информация о поступлениях пожертвований на счет будет обновляться раз в неделю.
Банковские реквизиты для перечисления средств: ИНН 4200000630 КПП 420501001 ОКОНХ 97410 ОКПО 02286354 ОКТМО 32701000 БИК 043207001 р/с 40101810400000010007 Отделение Кемерово г. Кемерово. УФК по Кемеровской области (Главное финансовое управление Кемеровской области) БК в поле 104 платежного поручения 855 2 07 02030 02 0018 180. Назначение платежа: «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (для оказания материальной помощи пострадавшим в связи с пожаром в ТРЦ „Зимняя вишня“»).
Напомним, пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. На сегодняшний день опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.
Сегодня в России объявлен день общенационального траура. В Кемерове прошли первые похороны.
Информация о поступлениях пожертвований на счет будет обновляться раз в неделю.
Банковские реквизиты для перечисления средств: ИНН 4200000630 КПП 420501001 ОКОНХ 97410 ОКПО 02286354 ОКТМО 32701000 БИК 043207001 р/с 40101810400000010007 Отделение Кемерово г. Кемерово. УФК по Кемеровской области (Главное финансовое управление Кемеровской области) БК в поле 104 платежного поручения 855 2 07 02030 02 0018 180. Назначение платежа: «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (для оказания материальной помощи пострадавшим в связи с пожаром в ТРЦ „Зимняя вишня“»).
Напомним, пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. На сегодняшний день опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.
Сегодня в России объявлен день общенационального траура. В Кемерове прошли первые похороны.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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